Врачи рассказали о состоянии здоровья Николая Караченцова

Актер Николай Караченцов, который 27 февраля попал в ДТП в Подмосковье, находится в состоянии средней степени тяжести.
Как сообщили «Интерфаксу» в справочной службе Научно-исследовательского института имени Склифосовского, «температура нормальная, состояние средней тяжести».
Между тем Агентству городских новостей «Москва» сообщили в медицинском учреждении, что актера перевели из реанимации НИИ имени Склифосовского в обычную палату.
попал в ДТП в подмосковном поселке Загорянский. Автомобиль Toyota, в котором на пассажирском сиденье ехал известный актер, столкнулся с «Газелью». За рулем иномарки находилась жена Караченцова. После аварии артист был доставлен в местную больницу, а затем — в НИИ Склифосовского. Накануне медики оценивали его состояние как удовлетворительное и не исключали, что в ближайшее время он будет выписан из больницы.
Между тем Агентству городских новостей «Москва» сообщили в медицинском учреждении, что актера перевели из реанимации НИИ имени Склифосовского в обычную палату.
попал в ДТП в подмосковном поселке Загорянский. Автомобиль Toyota, в котором на пассажирском сиденье ехал известный актер, столкнулся с «Газелью». За рулем иномарки находилась жена Караченцова. После аварии артист был доставлен в местную больницу, а затем — в НИИ Склифосовского. Накануне медики оценивали его состояние как удовлетворительное и не исключали, что в ближайшее время он будет выписан из больницы.
Комментарии