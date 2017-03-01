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  • 01.03, 10:47

Врачи рассказали о состоянии здоровья Николая Караченцова

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Врачи рассказали о состоянии здоровья Николая Караченцова

Врачи рассказали о состоянии здоровья Николая Караченцова

Актер Николай Караченцов, который 27 февраля попал в ДТП в Подмосковье, находится в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщили «Интерфаксу» в справочной службе Научно-исследовательского института имени Склифосовского, «температура нормальная, состояние средней тяжести».

Между тем Агентству городских новостей «Москва» сообщили в медицинском учреждении, что актера перевели из реанимации НИИ имени Склифосовского в обычную палату.

Вечером 27 февраля Николай Караченцов попал в ДТП в подмосковном поселке Загорянский. Автомобиль Toyota, в котором на пассажирском сиденье ехал известный актер, столкнулся с «Газелью». За рулем иномарки находилась жена Караченцова. После аварии артист был доставлен в местную больницу, а затем — в НИИ Склифосовского. Накануне медики оценивали его состояние как удовлетворительное и не исключали, что в ближайшее время он будет выписан из больницы.

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