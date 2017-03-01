Мертвую пенсионерку с пробитой головой нашли в квартире на юге Москвы

Тело
68-летней пенсионерки обнаружено с травмой головы и переломом челюсти в одной из квартир на юге Москвы.
Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах, тело нашли в квартире на Ореховом бульваре.
Из сообщения источника: «Прибывшими на место сотрудниками полиции в квартире по указанному адресу с открытой черепно-мозговой травмой, переломом челюсти обнаружено тело 68-летней пенсионерки, смерть которой наступила около 12 часов назад».
В столичном главке МВД подтвердили факт обнаружения тела, не уточнив подробностей.
Из сообщения источника: «Прибывшими на место сотрудниками полиции в квартире по указанному адресу с открытой черепно-мозговой травмой, переломом челюсти обнаружено тело 68-летней пенсионерки, смерть которой наступила около 12 часов назад».
В столичном главке МВД подтвердили факт обнаружения тела, не уточнив подробностей.
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