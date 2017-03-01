В России началось соревнование за звание самого доброго города страны

В России начинается масштабная акция «Марафон добрых дел», посвященная Году экологии.

91 мусор

экология

Акция проводится Общественной палатой, Российским фондом мира и министерством образования. Участникам предстоит выполнить более 30 заданий: от сбора макулатуры и отработанных лампочек до уборки лесов от мусора. Принять участие в этом может каждый.



Елена Сутормина, член Общественной палаты, инициатор акции: «Заходишь на сайт этого марафона, регистрируешься, смотришь, какие задания. Там пять этапов. Выбираешь задание, которое тебе по силам, выполняешь его, присылаешь информацию — ссылку на социальные сети или фотографию, чтобы подтвердить, что ты это сделал, и дальше уже идет рейтинг».



В ходе марафона составят экологическую карту России, где укажут все пункты сбора вторсырья. А по результатам определят 10 самых добрых городов, школ, и самых добрых людей. Главный приз — два билета в любую точку страны.