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  • 01.03, 09:16
В России началось соревнование за звание самого доброго города страны. мусор, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В России началось соревнование за звание самого доброго города страны

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В России началось соревнование за звание самого доброго города страны

В России началось соревнование за звание самого доброго города страны

    В России начинается масштабная акция «Марафон добрых дел», посвященная Году экологии.

    Акция проводится Общественной палатой, Российским фондом мира и министерством образования. Участникам предстоит выполнить более 30 заданий: от сбора макулатуры и отработанных лампочек до уборки лесов от мусора. Принять участие в этом может каждый.

    Елена Сутормина, член Общественной палаты, инициатор акции: «Заходишь на сайт этого марафона, регистрируешься, смотришь, какие задания. Там пять этапов. Выбираешь задание, которое тебе по силам, выполняешь его, присылаешь информацию — ссылку на социальные сети или фотографию, чтобы подтвердить, что ты это сделал, и дальше уже идет рейтинг».

    В ходе марафона составят экологическую карту России, где укажут все пункты сбора вторсырья. А по результатам определят 10 самых добрых городов, школ, и самых добрых людей. Главный приз — два билета в любую точку страны.

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