Возвращение Мухтара — 2
Возвращение Мухтара — 2 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 01.03, 09:16
К перемирию в Сирии присоединился стратегически важный пригород Дамаска. Сирия, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

К перемирию в Сирии присоединился стратегически важный пригород Дамаска

комментировать

К перемирию в Сирии присоединился стратегически важный пригород Дамаска

К перемирию в Сирии присоединился стратегически важный пригород Дамаска

    К режиму прекращения огня в Сирии присоединился еще один стратегически важный населенный пункт.

    Это Дахийят-аль-Асад — пригород Дамаска и еще недавно одна из самых горячих точек на карте противостояния сирийских властей и оппозиции. Подписи в документе в присутствии сотен местных жителей поставили старейшина города и представители центра по примирению.

    Александр Блинков, представитель центра по примирению враждующих сторон в Сирии: Данный населенный пункт был освобожден несколько месяцев назад от представителей незаконных вооруженных формирований. Является крупным узловым центром в районе Восточная Гута. Проживает более 70 тысяч человек.

    В этот же день российские военные доставили в город две с половиной тонны гуманитарной помощи: муку, рис, сахар, консервы. А врачи в медпункте провели прием местного населения.

    Новости по теме

    Российская операция в Сирии

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru