К перемирию в Сирии присоединился стратегически важный пригород Дамаска

К режиму прекращения огня в Сирии присоединился еще один стратегически важный населенный пункт.

Это Дахийят-аль-Асад — пригород Дамаска и еще недавно одна из самых горячих точек на карте противостояния сирийских властей и оппозиции. Подписи в документе в присутствии сотен местных жителей поставили старейшина города и представители центра по примирению.



Александр Блинков, представитель центра по примирению враждующих сторон в Сирии: Данный населенный пункт был освобожден несколько месяцев назад от представителей незаконных вооруженных формирований. Является крупным узловым центром в районе Восточная Гута. Проживает более 70 тысяч человек.



В этот же день российские военные доставили в город две с половиной тонны гуманитарной помощи: муку, рис, сахар, консервы. А врачи в медпункте провели прием местного населения.