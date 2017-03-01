Трамп объявил о «решительной поддержке» НАТО

Новый президент США выступил перед обеими палатами Конгресса и отчитался за первые 40 дней своей работы.
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Речь Дональда Трампа касалась в основном внутренней политики. Законодатели ждали от главы государства разъяснений, как он будет выполнять свои предвыборные обещания.
Президент США объявил об «огромном снижении налогов» для среднего класса и рассказал о создании десятков тысяч новых рабочих мест. Трамп также подтвердил свою миграционную политику и заявил, что сейчас незащищенные границы — это угроза безопасности и источник преступности.
Говоря о внешней политике, он упомянул борьбу с террористами запрещенного в РФ «Исламского государства», а также заявил о поддержке НАТО.
Дональд Трамп, президент США: «Мы решительно поддерживаем НАТО — союз, выкованный из цепей двух мировых войн, которые свергли фашизм, а также холодной войны, которая победила коммунизм. Но наши партнеры должны выполнять свои финансовые обязательства. И теперь, после наших очень серьезных и откровенных дискуссий, они начинают делать именно это».
В конце выступления Трамп сделал амбициозное предположение, что его первую речь перед Конгрессом будут вспоминать, как начало новой эры величия США. Хотя с этим явно не согласны демократы. Большинство из них покинули зал, как только президент закончил выступление. Конгрессмены раскритиковали Трампа за то, что он игнорирует «российскую угрозу» и объявил войну беженцам.
Президент США объявил об «огромном снижении налогов» для среднего класса и рассказал о создании десятков тысяч новых рабочих мест. Трамп также подтвердил свою миграционную политику и заявил, что сейчас незащищенные границы — это угроза безопасности и источник преступности.
Говоря о внешней политике, он упомянул борьбу с террористами запрещенного в РФ «Исламского государства», а также заявил о поддержке НАТО.
Дональд Трамп, президент США: «Мы решительно поддерживаем НАТО — союз, выкованный из цепей двух мировых войн, которые свергли фашизм, а также холодной войны, которая победила коммунизм. Но наши партнеры должны выполнять свои финансовые обязательства. И теперь, после наших очень серьезных и откровенных дискуссий, они начинают делать именно это».
В конце выступления Трамп сделал амбициозное предположение, что его первую речь перед Конгрессом будут вспоминать, как начало новой эры величия США. Хотя с этим явно не согласны демократы. Большинство из них покинули зал, как только президент закончил выступление. Конгрессмены раскритиковали Трампа за то, что он игнорирует «российскую угрозу» и объявил войну беженцам.
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