Трамп видит в КНДР главную угрозу для США

Президент США Дональд Трамп считает, что Северная Корея представляет самую большую угрозу для его страны.
Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает CNN. По словам источника, в понедельник во время встречи с представителем Китая Трамп призвал того работать над решением проблемы КНДР. По всей видимости, речь идет о Ян Цзечи, члене госсовета КНР.
Ян Цзечи во время визита в Вашингтон обсудил с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном вопросы экономического сотрудничества Вашингтона и Пекина, а также ядерную программу КНДР.
Северная Корея периодически проводит испытания ядерных вооружений и баллистических ракет, что запрещено резолюциями ООН. После последнего из них Дональд Трамп назвал КНДР «большой-большой проблемой».
Ян Цзечи во время визита в Вашингтон обсудил с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном вопросы экономического сотрудничества Вашингтона и Пекина, а также ядерную программу КНДР.
Северная Корея периодически проводит испытания ядерных вооружений и баллистических ракет, что запрещено резолюциями ООН. После последнего из них Дональд Трамп назвал КНДР «большой-большой проблемой».
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