Пока купить билеты можно будет только на официальном сайте FIFA. Продажа в кассах начнется в середине апреля. До сих пор получить место на стадионе можно было только по результатам лотереи.
Попасть на матчи группового турнира можно, заплатив меньше тысячи рублей. А вот чтобы своими глазами увидеть финал, да еще с хорошего ракурса, придется выложить 16,5 тысячи.
Чтобы пройти на стадион, кроме билета необходимо иметь и паспорт болельщика, так называемый FAN ID.
Турнир стартует 17 июня. Сейчас комиссия FIFA проводит финальную проверку стадионов. Сегодня специалисты приедут в Сочи, накануне они осмотрели «Казань Арену». Стадион практически готов, остались лишь последние штрихи. Все замечания, которые были у FIFA до этого дня, сняли.
Чтобы пройти на стадион, кроме билета необходимо иметь и паспорт болельщика, так называемый FAN ID.
Турнир стартует 17 июня. Сейчас комиссия FIFA проводит финальную проверку стадионов. Сегодня специалисты приедут в Сочи, накануне они осмотрели «Казань Арену». Стадион практически готов, остались лишь последние штрихи. Все замечания, которые были у FIFA до этого дня, сняли.
Кубок конфедерацийНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
Комментарии