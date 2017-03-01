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  • 01.03, 07:45
Билеты на Кубок конфедераций — 2017 можно купить в порядке очереди. ФИФА, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Билеты на Кубок конфедераций — 2017 можно купить в порядке очереди

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Билеты на Кубок конфедераций — 2017 можно купить в порядке очереди

Билеты на Кубок конфедераций — 2017 можно купить в порядке очереди

    Пока купить билеты можно будет только на официальном сайте FIFA. Продажа в кассах начнется в середине апреля. До сих пор получить место на стадионе можно было только по результатам лотереи.

    Попасть на матчи группового турнира можно, заплатив меньше тысячи рублей. А вот чтобы своими глазами увидеть финал, да еще с хорошего ракурса, придется выложить 16,5 тысячи.

    Чтобы пройти на стадион, кроме билета необходимо иметь и паспорт болельщика, так называемый FAN ID.

    Турнир стартует 17 июня. Сейчас комиссия FIFA проводит финальную проверку стадионов. Сегодня специалисты приедут в Сочи, накануне они осмотрели «Казань Арену». Стадион практически готов, остались лишь последние штрихи. Все замечания, которые были у FIFA до этого дня, сняли.
    Кубок конфедерацийНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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