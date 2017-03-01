Ил-76 МЧС РФ вернулся с тушения пожаров в Чили

В Подмосковье приземлился
Ил-76 МЧС России, который целый месяц боролся с пожарами в Чили.
Россияне защитили от огня почти миллион человек. По своим конструкторским особенностям Ил-76 позволяет сбрасывать в четыре раза больше воды, чем любой другой самолет в мире.
Кроме того, спасатели с помощью спутников, из Москвы, помогали следить за обстановкой с пожарами и просчитывали, где могут возникнуть новые возгорания.
Пламя уничтожило в Чили несколько городков. Сгорели сотни тысяч гектаров леса, что уже назвали величайшей лесной катастрофой в истории страны.
Кроме того, спасатели с помощью спутников, из Москвы, помогали следить за обстановкой с пожарами и просчитывали, где могут возникнуть новые возгорания.
Пламя уничтожило в Чили несколько городков. Сгорели сотни тысяч гектаров леса, что уже назвали величайшей лесной катастрофой в истории страны.
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