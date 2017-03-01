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  • 01.03, 07:45
Ил-76 МЧС РФ вернулся с тушения пожаров в Чили. МЧС, Чили, авиация, лесные пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Ил-76 МЧС РФ вернулся с тушения пожаров в Чили

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Ил-76 МЧС РФ вернулся с тушения пожаров в Чили

<nobr>Ил-76</nobr> МЧС РФ вернулся с тушения пожаров в Чили

    В Подмосковье приземлился Ил-76 МЧС России, который целый месяц боролся с пожарами в Чили.

    Россияне защитили от огня почти миллион человек. По своим конструкторским особенностям Ил-76 позволяет сбрасывать в четыре раза больше воды, чем любой другой самолет в мире.

    Кроме того, спасатели с помощью спутников, из Москвы, помогали следить за обстановкой с пожарами и просчитывали, где могут возникнуть новые возгорания.

    Пламя уничтожило в Чили несколько городков. Сгорели сотни тысяч гектаров леса, что уже назвали величайшей лесной катастрофой в истории страны.

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