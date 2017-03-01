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  • 01.03, 07:45
Робот будет искать выживших при взрыве на сербском заводе. Сербия, армии мира, взрывы, заводы и фабрики. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Робот будет искать выживших при взрыве на сербском заводе

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Робот будет искать выживших при взрыве на сербском заводе

Робот будет искать выживших при взрыве на сербском заводе

    Драматичное продолжение истории взрыва на сербском оборонном предприятии. По сообщениям СМИ, три человека, пропавшие без вести, якобы дозвонились до родственников.

    Они рассказали, что укрываются от огня в одном из бункеров завода. Впрочем, по данным РИА Новости, в Минобороны эту информацию опровергли.

    Сейчас спасатели ждут специальную технику, которая поможет найти и вытащить людей из-под завалов. Это должен сделать робот, которого сербским спасателям подарили российские коллеги.

    Трагедия на заводе боеприпасов в городе Крагуевац произошла накануне днем. Прогремел взрыв, начался пожар. Тушить его бросились спасатели, полицейские и сотрудники оборонного предприятия. В этот момент раздался второй взрыв. К этой минуте известно об одном погибшем и 25 раненых.

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