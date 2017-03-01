ФБР собиралось платить автору скандального досье на Трампа

Федеральное бюро расследований США незадолго до ноябрьских выборов планировало воспользоваться услугами автора скандального досье о компромате на Дональда Трампа.
Речь идет о Кристофере Стиле — экс-сотруднике MI6,который ныне руководит компанией по проведению расследований Orbis Business Intelligence. В октябре 2016-го, то есть до выборов президента, ФБР и Стил устно договорились о том, что британец будет заниматься сбором данных о якобы имеющихся связях Трампа и его окружения с Россией.
Как пишет The Washington Post, в конечном счете ФБР не платило Стилу.
Напомним, Кристофера Стила считают автором досье, согласно которому власти РФ собирали компромат на президента Трампа.
Как пишет The Washington Post, в конечном счете ФБР не платило Стилу.
Напомним, Кристофера Стила считают автором досье, согласно которому власти РФ собирали компромат на президента Трампа.
Комментарии