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  • 01.03, 07:45
Трамп: США защищали чужие границы и зря тратили триллионы долларов за рубежом. США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Трамп: США защищали чужие границы и зря тратили триллионы долларов за рубежом

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Трамп: США защищали чужие границы и зря тратили триллионы долларов за рубежом

Трамп: США защищали чужие границы и зря тратили триллионы долларов за рубежом

Трамп: США защищали чужие границы и зря тратили триллионы долларов за рубежом
  • Фото Associated Press © 2017, Jim Lo Scalzo

    • Дональд Трамп на Капитолийском холме выступает перед двумя палатами конгресса с речью, очерчивающей основные направления его внешней и внутренней политики.

    В своем первом обращении к конгрессу Дональд Трамп раскритиковал деятельность предыдущей администрации.

    Дональд Трамп, президент США: «Мы защищали границы других стран, оставляя наши собственные границы широко открытыми для всех, кто захочет их пересечь, и для наркотиков, что дошло сейчас до беспрецедентного уровня. Мы потратили триллионы долларов за границей, в то время как наша собственная инфраструктура и дома катастрофически разрушались».

    По словам президента, США готовы находить новых союзников и устанавливать новые партнерские отношения. Трамп подчеркнул, что сейчас Америка «дружит с бывшими врагами», передает ТАСС.

    Трамп также заявил о поддержке НАТО, в очередной раз призвав партнеров по альянсу выполнять финансовые обязательства. Американский лидер также объявил, что строительство Великой мексиканской стены начнется раньше графика. Говоря о мигрантах, он заявил, что нельзя пускать неквалифицированных специалистов.

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