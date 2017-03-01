Трамп: США защищали чужие границы и зря тратили триллионы долларов за рубежом

Дональд Трамп на Капитолийском холме выступает перед двумя палатами конгресса с речью, очерчивающей основные направления его внешней и внутренней политики.
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В своем первом обращении к конгрессу Дональд Трамп раскритиковал деятельность предыдущей администрации.
Дональд Трамп, президент США: «Мы защищали границы других стран, оставляя наши собственные границы широко открытыми для всех, кто захочет их пересечь, и для наркотиков, что дошло сейчас до беспрецедентного уровня. Мы потратили триллионы долларов за границей, в то время как наша собственная инфраструктура и дома катастрофически разрушались».
По словам президента, США готовы находить новых союзников и устанавливать новые партнерские отношения. Трамп подчеркнул, что сейчас Америка «дружит с бывшими врагами», передает ТАСС.
Трамп также заявил о поддержке НАТО, в очередной раз призвав партнеров по альянсу выполнять финансовые обязательства. Американский лидер также объявил, что строительство Великой мексиканской стены начнется раньше графика. Говоря о мигрантах, он заявил, что нельзя пускать неквалифицированных специалистов.
Дональд Трамп, президент США: «Мы защищали границы других стран, оставляя наши собственные границы широко открытыми для всех, кто захочет их пересечь, и для наркотиков, что дошло сейчас до беспрецедентного уровня. Мы потратили триллионы долларов за границей, в то время как наша собственная инфраструктура и дома катастрофически разрушались».
По словам президента, США готовы находить новых союзников и устанавливать новые партнерские отношения. Трамп подчеркнул, что сейчас Америка «дружит с бывшими врагами», передает ТАСС.
Трамп также заявил о поддержке НАТО, в очередной раз призвав партнеров по альянсу выполнять финансовые обязательства. Американский лидер также объявил, что строительство Великой мексиканской стены начнется раньше графика. Говоря о мигрантах, он заявил, что нельзя пускать неквалифицированных специалистов.
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