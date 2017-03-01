YouTube запускает услугу онлайн-телевидения

Популярный видеохостинг YouTube в ближайшие месяцы обзаведется функцией просмотра телеэфира.
Новая услуга будет называться YouTube TV, месячная подписка, рассчитанная на шесть аккаунтов, будет стоить 35 долларов. Пользователи смогут смотреть четыре основных канала США — ABC, CBS, NBC и Fox, а также три десятка кабельных, сообщает РИА Новости.
По словам гендиректора YouTube Сюзан Воджицки, сервис хочет расширить свою аудиторию и предложить пользователям новые возможности.
SPOILER ALERT: No missing your favorite shows or live sports again!— YouTube (@YouTube) 28 февраля 2017 г.
Introducing YouTube TV. Coming soon to the US → https://t.co/5M29Z0M7bO pic.twitter.com/Gq7W9vJXbW
По словам гендиректора YouTube Сюзан Воджицки, сервис хочет расширить свою аудиторию и предложить пользователям новые возможности.
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