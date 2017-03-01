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  • 01.03, 03:12

YouTube запускает услугу онлайн-телевидения

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YouTube запускает услугу онлайн-телевидения

YouTube запускает услугу <nobr>онлайн-телевидения</nobr>

Популярный видеохостинг YouTube в ближайшие месяцы обзаведется функцией просмотра телеэфира.

Новая услуга будет называться YouTube TV, месячная подписка, рассчитанная на шесть аккаунтов, будет стоить 35 долларов. Пользователи смогут смотреть четыре основных канала США — ABC, CBS, NBC и Fox, а также три десятка кабельных, сообщает РИА Новости.


По словам гендиректора YouTube Сюзан Воджицки, сервис хочет расширить свою аудиторию и предложить пользователям новые возможности.

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