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  • 01.03, 01:41

Фийон напомнил о важности отмены антироссийских санкций

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Фийон напомнил о важности отмены антироссийских санкций

Фийон напомнил о важности отмены антироссийских санкций

Кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон снова заявил о необходимости снятия санкций против РФ.

По данным РИА Новости, на этой неделе Фийон проведет встречи с представителями сельскохозяйственной отрасли страны. Он изложит пункты своего плана по усилению сельскохозяйственного сектора в стране.

В плане есть пункт о «ходатайстве Франции о снятии санкций в отношении РФ, которые истощают французских и европейских земледельцев», говорится в коммюнике на сайте Фийона.

Франсуа Фийон не раз заявлял о необходимости снятия санкций против РФ. На выборы он идет как «пророссийский» кандидат.

Страны Запада ввели санкции против РФ на фоне событий в Крыму и на Украине. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Москва не раз подчеркивала, что не является стороной конфликта на востоке Украины.

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