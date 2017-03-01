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  • 01.03, 01:41

В Никарагуа священник отправил на костер женщину

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В Никарагуа священник отправил на костер женщину

В Никарагуа священник отправил на костер женщину

В Никарагуа священник отправил на костер женщину
  • Фото: diariometro.com.ni

    • Жительница Никарагуа скончалась после того, как ее отправили на костер, чтобы «изгнать бесов».

    Трагедия произошла в отдаленном селении в автономном регионе Атлантико-Норте. Священник-евангелист отправил на костер, а затем сбросил в овраг 25-летнюю женщину.

    Несчастная получила ожоги 80% тела и во вторник скончалась в больнице. К настоящему времени задержаны пятеро человек, причастных к произошедшему, передает ТАСС.

    Жители некоторых сельских районов Никарагуа считают людей с психическими отклонениями «одержимыми нечистой силой». Вместо того, чтобы обратиться к врачам, односельчане отводят таких людей к священникам.

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