Европарламент и Совет ЕС договорились об отмене виз для Украины

Европейские депутаты и переговорщики от Совета ЕС согласовали отмену виз для украинцев.
Украинцы, у которых есть биометрические паспорта, смогут приезжать в ЕС на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода в целях бизнеса, туризма или по семейным делам, когда необходимые юридические акты вступят в силу, сообщает «Интерфакс».
Теперь эти договоренности должны одобрить Комитет Европарламента по гражданским свободам, а затем Европарламент в целом, после чего решение официально утвердит Совет ЕС.
Законодательные документы будут подписаны президентом Европарламента Антонио Таяни и представителями мальтийского председательства в Совете ЕС в среду 1 марта и вступят в силу через 20 дней после того, как будут опубликованы в «Официальном журнале» ЕС.
Подчеркивается, что данное ослабление визового режима не предоставляет права на работу в Европейском союзе. Граждане Украины смогут посещать все страны — члены ЕС, за исключением Ирландии и Великобритании.
Напомним, что 27 февраля ЕС отменил визы для Грузии.
Теперь эти договоренности должны одобрить Комитет Европарламента по гражданским свободам, а затем Европарламент в целом, после чего решение официально утвердит Совет ЕС.
Законодательные документы будут подписаны президентом Европарламента Антонио Таяни и представителями мальтийского председательства в Совете ЕС в среду 1 марта и вступят в силу через 20 дней после того, как будут опубликованы в «Официальном журнале» ЕС.
Подчеркивается, что данное ослабление визового режима не предоставляет права на работу в Европейском союзе. Граждане Украины смогут посещать все страны — члены ЕС, за исключением Ирландии и Великобритании.
Напомним, что 27 февраля ЕС отменил визы для Грузии.
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