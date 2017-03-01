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  • 01.03, 01:41

Европарламент и Совет ЕС договорились об отмене виз для Украины

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Европарламент и Совет ЕС договорились об отмене виз для Украины

Европарламент и Совет ЕС договорились об отмене виз для Украины

Европейские депутаты и переговорщики от Совета ЕС согласовали отмену виз для украинцев.

Украинцы, у которых есть биометрические паспорта, смогут приезжать в ЕС на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода в целях бизнеса, туризма или по семейным делам, когда необходимые юридические акты вступят в силу, сообщает «Интерфакс».

Теперь эти договоренности должны одобрить Комитет Европарламента по гражданским свободам, а затем Европарламент в целом, после чего решение официально утвердит Совет ЕС.

Законодательные документы будут подписаны президентом Европарламента Антонио Таяни и представителями мальтийского председательства в Совете ЕС в среду 1 марта и вступят в силу через 20 дней после того, как будут опубликованы в «Официальном журнале» ЕС.

Подчеркивается, что данное ослабление визового режима не предоставляет права на работу в Европейском союзе. Граждане Украины смогут посещать все страны — члены ЕС, за исключением Ирландии и Великобритании.

Напомним, что 27 февраля ЕС отменил визы для Грузии.

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