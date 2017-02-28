Челентано боится за свою жизнь после череды странных событий

Легендарный итальянский певец и актер Адриано Челентано обратился в полицию с заявлением о ведущейся за ним слежке и проникновении неизвестных в его дом.
По словам артиста, подозрительные события начались на прошлой неделе. Неизвестные разбили стекло в машине его жены Клаудии Мори, но ничего не украли. Кроме того, эти люди проникали в его дом в коммуне Гальбьяте на севере Италии
Адриано Челентано, певец: «На протяжении нескольких дней внутрь вшестером проникают неизвестные, кроме того, с улицы за домом наблюдает еще один человек».
По словам 79-летнего итальянца, эти действия несут угрозу ему и его жене. Челентано предоставил правоохранителям данные видеонаблюдения. Карабинеры подтвердили, что нечто подозрительное действительно имело место быть, передает РИА Новости.
Челентано заявил, что предал огласке эту информацию, опасаясь более серьезных происшествий.
Адриано Челентано, певец: «На протяжении нескольких дней внутрь вшестером проникают неизвестные, кроме того, с улицы за домом наблюдает еще один человек».
По словам 79-летнего итальянца, эти действия несут угрозу ему и его жене. Челентано предоставил правоохранителям данные видеонаблюдения. Карабинеры подтвердили, что нечто подозрительное действительно имело место быть, передает РИА Новости.
Челентано заявил, что предал огласке эту информацию, опасаясь более серьезных происшествий.
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