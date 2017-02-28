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  • 01.03, 00:10

Челентано боится за свою жизнь после череды странных событий

1 комментарий
Челентано боится за свою жизнь после череды странных событий

Челентано боится за свою жизнь после череды странных событий

Челентано боится за свою жизнь после череды странных событий
  • Фото Reuters © 2017

    • Легендарный итальянский певец и актер Адриано Челентано обратился в полицию с заявлением о ведущейся за ним слежке и проникновении неизвестных в его дом.

    По словам артиста, подозрительные события начались на прошлой неделе. Неизвестные разбили стекло в машине его жены Клаудии Мори, но ничего не украли. Кроме того, эти люди проникали в его дом в коммуне Гальбьяте на севере Италии

    Адриано Челентано, певец: «На протяжении нескольких дней внутрь вшестером проникают неизвестные, кроме того, с улицы за домом наблюдает еще один человек».

    По словам 79-летнего итальянца, эти действия несут угрозу ему и его жене. Челентано предоставил правоохранителям данные видеонаблюдения. Карабинеры подтвердили, что нечто подозрительное действительно имело место быть, передает РИА Новости.

    Челентано заявил, что предал огласке эту информацию, опасаясь более серьезных происшествий.

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