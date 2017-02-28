Полиция задержала убийцу посетителя кафе в Долгопрудном

Задержан мужчина, устроивший стрельбу в одном из кафе подмосковного Долгопрудного, в результате которой погиб человек.
Преступником оказался 35-летний житель Химок. На допросе он признал свою вину в содеянном и рассказал об обстоятельствах преступления.
В СУ СК по Московской области отметили, что оружие, из которого было совершено убийство, не установлено. С подозреваемым работают следователи, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
В воскресенье в Долгопрудном в кафе на 1-й Советской улице произошел конфликт между посетителями. Один из участников открыл стрельбу, в результате погиб 34-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело.
В СУ СК по Московской области отметили, что оружие, из которого было совершено убийство, не установлено. С подозреваемым работают следователи, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
В воскресенье в Долгопрудном в кафе на 1-й Советской улице произошел конфликт между посетителями. Один из участников открыл стрельбу, в результате погиб 34-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело.
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