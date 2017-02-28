Сотни рабочих устроили бунт на заводе Samsung во Вьетнаме

Массовые столкновения произошли на заводе Samsung Display на севере Вьетнама.
ЧП произошло в провинции Бакнинь на заводе Samsung Display. По предварительным данным, причиной конфликта стала стычка между одним из сотрудников и охранниками завода. В беспорядках приняли участие несколько сотен работников, сообщает РИА Новости.
Причины стычки пока не озвучивались. Спустя пару часов после волнений полиция вывела всех сотрудников с территории завода, на месте остались дежурить около 10 полицейских.
Представители вьетнамского подразделения корпорации Samsung заявили, что никакого конфликта между компанией и местными работниками не было. По их версии, «недоразумение» между охранниками и строительными рабочими произошло из-за задержки процедуры проверки безопасности на предприятии.
Причины стычки пока не озвучивались. Спустя пару часов после волнений полиция вывела всех сотрудников с территории завода, на месте остались дежурить около 10 полицейских.
Представители вьетнамского подразделения корпорации Samsung заявили, что никакого конфликта между компанией и местными работниками не было. По их версии, «недоразумение» между охранниками и строительными рабочими произошло из-за задержки процедуры проверки безопасности на предприятии.
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