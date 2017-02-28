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  • 01.03, 00:10
Сотни рабочих устроили бунт на заводе Samsung во Вьетнаме. Samsung, Вьетнам, беспорядки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Сотни рабочих устроили бунт на заводе Samsung во Вьетнаме

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Сотни рабочих устроили бунт на заводе Samsung во Вьетнаме

Сотни рабочих устроили бунт на заводе Samsung во Вьетнаме

Сотни рабочих устроили бунт на заводе Samsung во Вьетнаме

    Массовые столкновения произошли на заводе Samsung Display на севере Вьетнама.

    ЧП произошло в провинции Бакнинь на заводе Samsung Display. По предварительным данным, причиной конфликта стала стычка между одним из сотрудников и охранниками завода. В беспорядках приняли участие несколько сотен работников, сообщает РИА Новости.

    Причины стычки пока не озвучивались. Спустя пару часов после волнений полиция вывела всех сотрудников с территории завода, на месте остались дежурить около 10 полицейских.

    Представители вьетнамского подразделения корпорации Samsung заявили, что никакого конфликта между компанией и местными работниками не было. По их версии, «недоразумение» между охранниками и строительными рабочими произошло из-за задержки процедуры проверки безопасности на предприятии.

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