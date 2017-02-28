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  • 28.02, 22:39

Трамп поставил себе оценку за работу президентом

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Трамп поставил себе оценку за работу президентом

Трамп поставил себе оценку за работу президентом

Свою работу на высшем государственном посту Дональд Трамп оценил без лишней скромности.

Миллиардер поставил себе за пять недель работы на должности главы государства А+, что равнозначно пятерке с плюсом. Между тем он признал и свою слабую сторону. Президент США отметил, что его умение общаться с гражданами Соединенных Штатов заслуживает лишь С (тройки), но также с плюсом. По его мнению, ему пока не удалось наладить связь с американцами, чтобы верно представить результаты деятельности его администрации.

Дональд Трамп: «У нас отлично работающее правительство, но мы пока не смогли объяснить это американцам».

Озвучить оценку собственной работы Дональд Трамп решился по просьбе журналиста Fox News.

Президент США надеется, что ему удастся повысить уровень общения с гражданами после того, как он выступит с посланием «О положении страны» на совместном заседании обеих палат конгресса.

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