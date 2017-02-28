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  • 28.02, 22:39

Умершему в Москве ребенку не отказывали в госпитализации

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Умершему в Москве ребенку не отказывали в госпитализации

Умершему в Москве ребенку не отказывали в госпитализации

Ребенку, умершему на юго-востоке Москвы, не отказывали в госпитализации, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Ранее СМИ сообщали, что пятилетний мальчик скончался в Москве от обострения при ротавирусной инфекции после того, как врачи скорой помощи отказались его госпитализировать. По данному факту СК начал доследственную проверку.

Между тем в департаменте заявили, что к моменту прибытия медиков у пациента уже наступила биологическая смерть, которую они и зафиксировали.

Департамент здравоохранения города Москвы: «В ходе проведения проверочных мероприятий фактов несвоевременного реагирования на вызов, а также отказа в госпитализации не выявлено».

В ведомстве добавили, что окончательные причины смерти ребенка будут установлены после судебно-медицинской экспертизы, передает РИА Новости.

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