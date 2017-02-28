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  • 28.02, 21:09
Петербуржцы требуют перенести Восточную хорду от жилых домов в промзону. Санкт-Петербург, дороги, общественные слушания, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Петербуржцы требуют перенести Восточную хорду от жилых домов в промзону

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Петербуржцы требуют перенести Восточную хорду от жилых домов в промзону

Петербуржцы требуют перенести Восточную хорду от жилых домов в промзону

    В Невском и Красногвардейском районе проходят общественные слушания по строительству Восточного скоростного диаметра. Страсти накалены до предела.

    Сразу в нескольких районах Петербурга проходят общественные слушания, на которых жители обсуждают развитие транспортной инфраструктуры на ближайшие 30 лет. Тема острая и уже понятно, какие проекты окажутся наиболее конфликтными.

    Так, в администрации Невского района жители собрались, чтобы убедить разработчиков изменить маршрут будущего Восточного скоростного диаметра. Согласно генплану, он должен пройти всего в считаных метрах от жилых домов. Похожая картина и на встрече в соседнем Красногвардейском районе, где актовый зал не смог вместить всех желающих.

    Подробности сообщает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв.

    Желающих публично выразить свое мнение по поводу изменений в генплан в администрации Красногвардейского района собралось очень много. Кстати, именно упоминание стратегического градостроительного документа города вкупе с фразами об аэроэкспрессе словно призвано отвлечь неспециалистов от конкретики.

    Но жителей Охты и Ржевки больше всего интересует трассировка планируемого Восточного скоростного диаметра, или Восточной хорды. Пока даже с названием будущей магистрали нет определенности. Зато на ознакомительных схемах комитета по развитию транспортной инфраструктуры она есть.

    Трасса придет в район из соседнего Невского со стороны Зольной улицы, пройдет мимо Ладожского вокзала, перепрыгнет через железную дорогу у перекрестка улиц Хасанской и Передовиков, а затем уйдет за город в сторону Кудрово.

    От жителей тех улиц, где магистраль спустится на землю прямо на народные гаражи и на расстоянии максимум десятка-другого метров от многоквартирных домов, и звучат вопросы, а еще чаще несогласие с планами Смольного.

    Марианна Алфёрова, жительница дома №1 по улице Передовиков: «Почему нужно усугублять наше положение, наше качество жизни? Мы уже пострадали от строительства Российского путепровода. Соединяли части района по принципу „было плохо, станет еще хуже“».

    Не меньше претензий к планам Смольного по поводу Восточного диаметра и в Невском районе. Пришедшим места в зале катастрофически не хватило. А рассказ обо всех изменениях в генплане, в том числе совсем в других районах, вызвал настоящий народный гнев, потому что чиновники рассказывали обо всём общими фразами и без конкретики.

    Больше всего возможное строительство трассы пугает жителей комплекса «Ладожский парк». Минимальное удаление магистрали от квартала — 25 метров. И пройдет она там на высоте 13-го этажа. Есть и опасения по поводу экологии. Очевидно, для строительства дороги придется что-то делать с засыпанным золоотвалом, который дал название Зольной улице. В общем, у жителей Невского района воодушевления проект ВСД также не вызывает.

    Марина Иванова, житель ЖК «Ладожский парк»: «Золоотвал — это источники бензапирена, который вызывает врожденные уродства у детей. Это вещество 1-го класса опасности. И этот источник находится от нас в 300 метрах. И нам хотят добавить еще и трассу. Это как смертный приговор. Фактически мы будем жить под мостом».

    Свои замечания и предложения люди на общественных слушаниях подают организаторам в письменном виде. И, конечно, в полном соответствии с законом эти мнения будут учтены, но не более. А о судьбе проекта теперь уже ВСД красноречиво говорят косвенные факты.

    Принципиальную концепцию губернатор представлял президенту, а по сведениям СМИ, Смольный уже ведет переговоры с потенциальными проектировщиками. Так что, возможно, есть интересанты среди инвесторов-концессионеров. Об альтернативных вариантах, предусматривающих трассировку магистрали в основном через промзоны, представитель Смольного сегодня на слушаниях всё объяснила вполне ёмко, одним словом — «дорого».

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