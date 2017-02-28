Снайпер-жандарм случайно выстрелил в толпу во время выступления Олланда

В результате случайного выстрела пострадали два человека. Президент Франции прервал свою речь, чтобы разобраться в случившемся.
Инцидент произошел в департаменте Шаранта, куда президент Франции прибыл, чтобы принять участие в мероприятии, посвященном открытию высокоскоростной железнодорожной линии.
В городе Вилоньон президент выступал в шатре. Во время речи Франсуа Олланда раздался выстрел. Как оказалось, по случайности выстрелил один из сотрудников местной жандармской части. Префект Шаранты Пьер Гарн уточнил, что стрелявший находился на крыше одного из зданий, он был вооружен снайперской винтовкой. В задачи жандарма входило обеспечение безопасности на этом мероприятии.
Согласно предварительным объяснениям, выстрел в толпу произошел, когда жандарм-снайпер менял положение. По данным газеты Parisien, Олланд незамедлительно прервал выступление, услышав выстрел. Он выразил надежду, что ничего страшного не произошло, но, когда он узнал о двоих пострадавших, вышел из шатра, чтобы лично поговорить с ними.
Префект Шаранты в свою очередь заверил, что ранения у обоих пострадавших легкие. У одного из них оказалась прострелена левая нога, а у другого — правая. Примечательно, что одним из раненых оказался сам жандарм-снайпер, сообщает канал BFM.TV.
Неудачливого стрелка и второго пострадавшего доставили в больницу, их жизни вне опасности. По указанию генерального прокурора в городе начато расследование инцидента.
В городе Вилоньон президент выступал в шатре. Во время речи Франсуа Олланда раздался выстрел. Как оказалось, по случайности выстрелил один из сотрудников местной жандармской части. Префект Шаранты Пьер Гарн уточнил, что стрелявший находился на крыше одного из зданий, он был вооружен снайперской винтовкой. В задачи жандарма входило обеспечение безопасности на этом мероприятии.
Согласно предварительным объяснениям, выстрел в толпу произошел, когда жандарм-снайпер менял положение. По данным газеты Parisien, Олланд незамедлительно прервал выступление, услышав выстрел. Он выразил надежду, что ничего страшного не произошло, но, когда он узнал о двоих пострадавших, вышел из шатра, чтобы лично поговорить с ними.
Префект Шаранты в свою очередь заверил, что ранения у обоих пострадавших легкие. У одного из них оказалась прострелена левая нога, а у другого — правая. Примечательно, что одним из раненых оказался сам жандарм-снайпер, сообщает канал BFM.TV.
Неудачливого стрелка и второго пострадавшего доставили в больницу, их жизни вне опасности. По указанию генерального прокурора в городе начато расследование инцидента.
Комментарии