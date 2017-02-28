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  • 28.02, 21:09

СМИ: Хью Джекман разводится с женой после 20 лет брака

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  • Фото Reuters © 2017, Fred Prouser
СМИ: Хью Джекман разводится с женой после 20 лет брака

СМИ: Хью Джекман разводится с женой после 20 лет брака

СМИ: Хью Джекман разводится с женой после 20 лет брака
  • Фото Reuters © 2017, Fred Prouser

    • Инсайдеры сообщили, что 48-летний голливудский актер Хью Джекман и его 61-летняя жена Деборра-Ли Фернесс приняли решение развестись после 20 лет брака.

    Как сообщает сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на инсайдеров, отношения супругов уже давно не были такими гладкими, какими казались. Актер все больше времени проводил с молодыми друзьями и коллегами, оставив Деборру без внимания.

    По некоторым данным, у актера начался кризис среднего возраста, который сильно отразился на его отношениях с женой. Это осложнялось тем, что супруга Джекмана почти постоянно живет в Австралии, а актер периодически находится в разъездах. И хотя пара дала друг другу обещание не разлучаться больше чем на две недели, в последнее время они сами же его и нарушали.

    Джекмана и его жену в Голливуде всегда ставили в пример. Пара прожила в браке 20 лет и, несмотря на разницу в возрасте, была счастлива.

    Между тем сами супруги новость о разводе никак не комментируют. Лишь официальный представитель актера заявил, что в семье Хью и Деборры все в порядке и разводиться они не собираются.

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