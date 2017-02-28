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  • 28.02, 21:09
Судья посоветовала арестованному питерскому бизнесмену освоить скорочтение. Санкт-Петербург, дольщики, мошенничество, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Судья посоветовала арестованному питерскому бизнесмену освоить скорочтение

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Судья посоветовала арестованному питерскому бизнесмену освоить скорочтение

Судья посоветовала арестованному питерскому бизнесмену освоить скорочтение

    Городской суд Петербурга продлил меру пресечения Максиму Ванчугову.

    Бывшего руководителя группы компаний «Город», подозреваемого в мошенничестве с деньгами дольщиков, оставили под арестом еще на три месяца. Уголовное дело было возбуждено в октябре 2015-го. По некоторой информации, Ванчугов до сих пор знакомится с материалами, а это 851 том.

    Сегодня судья посоветовал Ванчугову освоить скорочтение. Объем дела впечатлил и петербургскую прессу. Журналисты выяснили, что бизнесмен изучает по три тома в день и на данный момент освоил только 160. Чтобы познакомиться со всеми бумагами до 1 июня, ему придется повысить темп более чем в два раза, пролистывая по семь томов в сутки.

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