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  • 28.02, 21:09
Фургон врезался в музыкантов на карнавале в США: 11 пострадавших. ДТП, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Фургон врезался в музыкантов на карнавале в США: 11 пострадавших

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Фургон врезался в музыкантов на карнавале в США: 11 пострадавших

Фургон врезался в музыкантов на карнавале в США: 11 пострадавших

Фургон врезался в музыкантов на карнавале в США: 11 пострадавших
  • Фото: @RuthLieberman /twitter.com

    • Автофургон врезался в группу оркестрантов, выступавших на параде по случаю фестиваля Марди Гра в городе Галф Шорз (штат Алабама).

    Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, пострадали 11 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Мэрия Галф Шорз приняла решение отменить торжества.

    Марди Гра — вторник перед Пепельной средой и началом католического Великого поста. В этот день во многих городах на юге США традиционно проходят карнавалы.

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