Фургон врезался в музыкантов на карнавале в США: 11 пострадавших

Автофургон врезался в группу оркестрантов, выступавших на параде по случаю фестиваля Марди Гра в городе Галф Шорз (штат Алабама).
Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, пострадали 11 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Мэрия Галф Шорз приняла решение отменить торжества.
Марди Гра — вторник перед Пепельной средой и началом католического Великого поста. В этот день во многих городах на юге США традиционно проходят карнавалы.
Марди Гра — вторник перед Пепельной средой и началом католического Великого поста. В этот день во многих городах на юге США традиционно проходят карнавалы.
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