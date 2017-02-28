Россия и Китай наложили вето на резолюцию СБ ООН о санкциях в отношении Сирии

РФ и КНР заблокировали в Совете Безопасности ООН проект резолюции, который предусматривал введение санкций против Сирии за атаки с применением отравляющих веществ, которые приписывают правительству САР.
Проект резолюции, который подготовили западные страны, набрал необходимые для принятия девять голосов. Это вынудило Россию и Китай воспользоваться своим правом вето.
Кроме РФ и КНР, против этого документа выступила Боливия. Египет, Казахстан и Эфиопия при голосовании воздержались. Об этом сообщил украинский дипломат Владимир Ельченко, который председательствует в Совете Безопасности ООН в феврале, передает ТАСС.
Владимир Ельченко: «Проект резолюции не принят, так как против него проголосовал по меньшей мере один из постоянных членов Совбеза».
В российской миссии ранее отметили, что не могут принять проект в том виде, в котором он был представлен в СБ ООН. Его подготовили США, Франция и Великобритания. Они призывали ввести санкции в отношении официальных лиц и компаний Сирии, которые, по их версии, имеют отношения к атакам с химическим оружием. Отметим, что Дамаск отрицает обвинения в применении химического оружия.
В предварительный санкционный список вошли 11 представителей военного руководства Сирии и 10 профильных учреждений, сообщает «Интерфакс».
Правом вето в СБ ООН обладают только постоянные члены, среди которых Россия, США, Великобритания, Франция и Китай. Оно позволяет блокировать проекты резолюций вне зависимости от уровня поддержки.
Кроме РФ и КНР, против этого документа выступила Боливия. Египет, Казахстан и Эфиопия при голосовании воздержались. Об этом сообщил украинский дипломат Владимир Ельченко, который председательствует в Совете Безопасности ООН в феврале, передает ТАСС.
Владимир Ельченко: «Проект резолюции не принят, так как против него проголосовал по меньшей мере один из постоянных членов Совбеза».
В российской миссии ранее отметили, что не могут принять проект в том виде, в котором он был представлен в СБ ООН. Его подготовили США, Франция и Великобритания. Они призывали ввести санкции в отношении официальных лиц и компаний Сирии, которые, по их версии, имеют отношения к атакам с химическим оружием. Отметим, что Дамаск отрицает обвинения в применении химического оружия.
В предварительный санкционный список вошли 11 представителей военного руководства Сирии и 10 профильных учреждений, сообщает «Интерфакс».
Правом вето в СБ ООН обладают только постоянные члены, среди которых Россия, США, Великобритания, Франция и Китай. Оно позволяет блокировать проекты резолюций вне зависимости от уровня поддержки.
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