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  • 28.02, 21:09
Технический сбой парализовал движение на синей ветке петербургского метро. Санкт-Петербург, метро, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Технический сбой парализовал движение на синей ветке петербургского метро

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Технический сбой парализовал движение на синей ветке петербургского метро

Технический сбой парализовал движение на синей ветке петербургского метро

Технический сбой парализовал движение на синей ветке петербургского метро

    Вечерний час пик стал настоящим испытанием для пассажиров петербургского метрополитена.

    На Московско-Петроградской линии метро нарушился график движения поездов. Составы следовали в тоннелях с замедленной скоростью. По словам пассажиров, как минимум два состава со станции «Петроградская» уехали пустыми. Всех просили покинуть вагоны.

    В это время на платформах скопилось большое количество людей. Социальные сети наполнились фото-и видеокадрами из подземки с разгневанными комментариями.

    Чтобы избежать давки на платформах, станцию «Петроградская» закрывали на несколько минут. Как пояснили в пресс-службе городской подземки, причиной коллапса оказалась техническая неисправность. Устранить ее удалось в районе 17:30. Однако справиться со столпотворением на станциях не удалось.

    По словам горожан, сложная ситуация сохраняется в петербургском метрополитене до сих пор. Поездка от «Невского проспекта» до «Парнаса» может занимать около часа. Пассажиров призывают пользоваться наземным транспортом.

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