Технический сбой парализовал движение на синей ветке петербургского метро

Вечерний час пик стал настоящим испытанием для пассажиров петербургского метрополитена.
На Московско-Петроградской линии метро нарушился график движения поездов. Составы следовали в тоннелях с замедленной скоростью. По словам пассажиров, как минимум два состава со станции «Петроградская» уехали пустыми. Всех просили покинуть вагоны.
В это время на платформах скопилось большое количество людей. Социальные сети наполнились фото-и видеокадрами из подземки с разгневанными комментариями.
Чтобы избежать давки на платформах, станцию «Петроградская» закрывали на несколько минут. Как пояснили в пресс-службе городской подземки, причиной коллапса оказалась техническая неисправность. Устранить ее удалось в районе 17:30. Однако справиться со столпотворением на станциях не удалось.
По словам горожан, сложная ситуация сохраняется в петербургском метрополитене до сих пор. Поездка от «Невского проспекта» до «Парнаса» может занимать около часа. Пассажиров призывают пользоваться наземным транспортом.
В это время на платформах скопилось большое количество людей. Социальные сети наполнились фото-и видеокадрами из подземки с разгневанными комментариями.
Чтобы избежать давки на платформах, станцию «Петроградская» закрывали на несколько минут. Как пояснили в пресс-службе городской подземки, причиной коллапса оказалась техническая неисправность. Устранить ее удалось в районе 17:30. Однако справиться со столпотворением на станциях не удалось.
По словам горожан, сложная ситуация сохраняется в петербургском метрополитене до сих пор. Поездка от «Невского проспекта» до «Парнаса» может занимать около часа. Пассажиров призывают пользоваться наземным транспортом.
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