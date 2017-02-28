Сегодня вечером на НТВ и НТВ.Ru — вторая серия документального проекта «Революция LIVE». Он посвящен событиям столетней давности и рассказывает, как рухнула Российская Империя. День за днем, час за часом — бесстрастный дневник трагедии великой страны.
Как мороз помог революционерам? Почему вместо верных царю частей в столице были необстрелянные новобранцы? И как вышло, что генералы фактически предали своего государя? Ответ искал обозреватель НТВ Владимир Чернышёв. Вторая серия его проекта «Революция LIVE» выйдет на экраны сегодня в 23:35. Некоторые факты — в сюжете корреспондента НТВ Сергея Морозова.
«Погода была неприятная — метель. Погулял недолго в садике. Читал и писал» — это строки из дневника Николая II за 24 февраля. Столица уже полыхала, царю не доложили. В этот же день композитор Сергей Прокофьев вышел на Невский проспект и увидел скопление народа, кавалькады казаков. Рабочие на Невском — их сюда раньше не пускали. Откуда они?
Сто лет назад Нева, как и сейчас, была покрыта льдом, только тогда он был прочнее — температура минус 25. И хотя Литейный мост был блокирован войсками, люди спокойно переходили с той рабочей Выборгской стороны по льду. И тут уже ничего не поделаешь: не повезло Николаю II с погодой.
«Стреляйте по льду, чтобы не задеть людей!» — советуют командующему округом генералу Хабалову. Тот вообще не стреляет, толпы проходят. Самое начало, можно еще переломить, но правительство будто умерло. Царь уехал, понадеявшись на своих приближенных, а среди них не было ни одного решительного человека.
А может, были правы военные, что не приказывали открыть огонь? Они видели, какие у них солдаты. Можно ли обвинять царя в нерешительности? Он издал повеление прекратить беспорядки 25 февраля, как только узнал о них.
Потом Николай II, увидев, что не получается даже собрать войска для похода на столицу, потому что все командующие фронтов от него отреклись, написал: «Кругом измена и трусость, и обман!». Наверное, это и есть революция, когда государь понимает то, что известно уже всем остальным: монархии в России больше нет.
Подробнее — в видеоматериале.
«Погода была неприятная — метель. Погулял недолго в садике. Читал и писал» — это строки из дневника Николая II за 24 февраля. Столица уже полыхала, царю не доложили. В этот же день композитор Сергей Прокофьев вышел на Невский проспект и увидел скопление народа, кавалькады казаков. Рабочие на Невском — их сюда раньше не пускали. Откуда они?
Сто лет назад Нева, как и сейчас, была покрыта льдом, только тогда он был прочнее — температура минус 25. И хотя Литейный мост был блокирован войсками, люди спокойно переходили с той рабочей Выборгской стороны по льду. И тут уже ничего не поделаешь: не повезло Николаю II с погодой.
«Стреляйте по льду, чтобы не задеть людей!» — советуют командующему округом генералу Хабалову. Тот вообще не стреляет, толпы проходят. Самое начало, можно еще переломить, но правительство будто умерло. Царь уехал, понадеявшись на своих приближенных, а среди них не было ни одного решительного человека.
А может, были правы военные, что не приказывали открыть огонь? Они видели, какие у них солдаты. Можно ли обвинять царя в нерешительности? Он издал повеление прекратить беспорядки 25 февраля, как только узнал о них.
Потом Николай II, увидев, что не получается даже собрать войска для похода на столицу, потому что все командующие фронтов от него отреклись, написал: «Кругом измена и трусость, и обман!». Наверное, это и есть революция, когда государь понимает то, что известно уже всем остальным: монархии в России больше нет.
Подробнее — в видеоматериале.
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