В Европарламенте осудили отсутствие результатов расследования трагедии в Одессе

Круглый стол собрался по инициативе депутатской группы «Европейские объединенные левые».

Речь шла о том, что спустя три года после гибели людей на Майдане и после трагедии в Одессе так и не было проведено независимое международное расследование этих событий, а виновные не понесли наказание.



Открывая встречу, европарламентарий от Латвии Татьяна Жданок заявила, что все ее попытки отразить необходимость такого расследования в резолюциях европарламента потерпели неудачу. Европа явно предпочитает закрывать глаза на преступления украинских националистов.



Татьяна Жданок: «Через два месяца будет три года одесской трагедии. Но до сих пор нет никаких официальных результатов расследования, которые были бы озвучены публично. И насколько мы знаем, никаких расследований сейчас не проводится».



Помимо парламентариев от разных стран Европы, в заседании круглого стола приняли участие журналисты и политические активисты, которые собирают документальные свидетельства трагических событий на Майдане и в Одессе.

