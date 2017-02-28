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  • 28.02, 21:08
В Европарламенте осудили отсутствие результатов расследования трагедии в Одессе. войны и вооруженные конфликты, Европарламент, Одесса, расследование, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Европарламенте осудили отсутствие результатов расследования трагедии в Одессе

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В Европарламенте осудили отсутствие результатов расследования трагедии в Одессе

В Европарламенте осудили отсутствие результатов расследования трагедии в Одессе

    Круглый стол собрался по инициативе депутатской группы «Европейские объединенные левые».

    Речь шла о том, что спустя три года после гибели людей на Майдане и после трагедии в Одессе так и не было проведено независимое международное расследование этих событий, а виновные не понесли наказание.

    Открывая встречу, европарламентарий от Латвии Татьяна Жданок заявила, что все ее попытки отразить необходимость такого расследования в резолюциях европарламента потерпели неудачу. Европа явно предпочитает закрывать глаза на преступления украинских националистов.

    Татьяна Жданок: «Через два месяца будет три года одесской трагедии. Но до сих пор нет никаких официальных результатов расследования, которые были бы озвучены публично. И насколько мы знаем, никаких расследований сейчас не проводится».

    Помимо парламентариев от разных стран Европы, в заседании круглого стола приняли участие журналисты и политические активисты, которые собирают документальные свидетельства трагических событий на Майдане и в Одессе.

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