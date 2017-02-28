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  • 28.02, 21:08
Турчинов заявил о готовности ВСУ за месяц зачистить Донбасс. войны и вооруженные конфликты, ДНР, ЛНР, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Турчинов заявил о готовности ВСУ за месяц зачистить Донбасс

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Турчинов заявил о готовности ВСУ за месяц зачистить Донбасс

Турчинов заявил о готовности ВСУ за месяц зачистить Донбасс

    Украинская армия готова полностью зачистить территорию Донбасса. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

    Его слова сегодня цитируют местные СМИ. По мнению главы СНБО, который, к слову, является одним из тех, кто несет ответственность за выполнение минских соглашений, при нынешней расстановке сил Киев сможет зачистить Донбасс всего за месяц. При этом Турчинов признал, что это будет не блицкриг и на быстрое завершение военных действий рассчитывать не стоит.

    Тем временем жители ДНР и ЛНР сегодня вышли на митинги, выступая против транспортной и торговой блокады со стороны Киева. В Луганске на центральной площади собрались более 7 тысяч человек. А в городе Енакиево, где из-за действий украинских радикалов простаивает крупный металлургический комбинат, — около 10 тысяч.

    Участники акции поддержали ультиматум руководства самопровозглашенных республик: если до 1 марта блокада не будет снята, то на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в Донбассе, будет введено внешнее управление.

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