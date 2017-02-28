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  • 28.02, 21:09
Минкульт обязал онлайн-кинотеатры получать прокатные удостоверения. Интернет, кино, Минкульт РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Минкульт обязал онлайн-кинотеатры получать прокатные удостоверения

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Минкульт обязал онлайн-кинотеатры получать прокатные удостоверения

Минкульт обязал <nobr>онлайн-кинотеатры</nobr> получать прокатные удостоверения

    Посмотреть фильм в Интернете россиянам скоро станет куда сложнее. Министерство культуры обязало онлайн-кинотеатры получать прокатные удостоверения.

    Как пишут «Ведомости», это следует из разъяснений министерства к постановлению, которое вступило в силу в этом году. Раньше прокатное удостоверение требовали только от классических кинотеатров.

    В ассоциации «Интернет-видео», которая представляет крупнейшие российские онлайн-кинотеатров, уже обращались к министру культуры Владимиру Мединскому и недоумевали: сотрудники министерства, чтобы выдать удостоверение, должны отсмотерть фильм полностью. То есть в данном случае все копии фильмов в Интернете целиком, что физически невозможно.

    Кроме того, сама необходимость получать прокатные удостоверения на десятки тысяч единиц контента приведет к неоправданно высоким расходам для онлайн-кинотеатров на уплату пошлин за выдачу удостоверений.

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