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  • 28.02, 22:39
Хирурги со всего мира провели в Москве мастер-класс по лапароскопии. медицина, Москва, наука и открытия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Хирурги со всего мира провели в Москве мастер-класс по лапароскопии

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Хирурги со всего мира провели в Москве <nobr>мастер-класс</nobr> по лапароскопии

Хирурги со всего мира провели в Москве мастер-класс по лапароскопии

Хирурги со всего мира провели в Москве <nobr>мастер-класс</nobr> по лапароскопии

    Сегодня в Москве стартовал уникальный мастер-класс по лечению сложнейших онкологических заболеваний. Светила мировой хирургии делятся передовым опытом по удалению опухолей печени, желудка, поджелудочной железы и прямой кишки. Речь идет о лапароскопии — щадящем методе, который позволяет проводить операции на внутренних органах без разрезов.

    Для практикующих врачей организованы прямые трансляции из операционных. Они позволяют проанализировать каждое движение хирурга и во всех деталях увидеть, как оператор управляет многоруким роботом «Да Винчи».

    Сложнейшие операции — в прямом эфире. Уникальный мастер-класс для практикующих хирургов проходит в Москве. Профессор Хорацио Эсбан из американского штата Флорида впервые оперировал в Москве. И впервые перед такой аудиторией.

    Десятки хирургов — начинающих и уже давно практикующих — в режиме прямого эфира следили за тем, как доктор Эсбан удалял опухоль поджелудочной железы. Без единого разреза, через микроотверстия. Операция сложная, но подобных американский профессор провел уже больше 200. Говорит: если и есть чему еще учиться, то у российских коллег.

    Хорацио Эсбан: «За последние несколько лет российская медицина сделала огромный скачок. По крайне мере, в той сфере, в которой работаю я, — в лапароскопии. Прогресс феноменальный. Уровень таких операций здесь, у вас, один из самых высоких в мире».

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дины Ивановой.

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