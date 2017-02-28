Хирурги со всего мира провели в Москве мастер-класс по лапароскопии

Сегодня в Москве стартовал уникальный мастер-класс по лечению сложнейших онкологических заболеваний. Светила мировой хирургии делятся передовым опытом по удалению опухолей печени, желудка, поджелудочной железы и прямой кишки. Речь идет о лапароскопии — щадящем методе, который позволяет проводить операции на внутренних органах без разрезов.

Для практикующих врачей организованы прямые трансляции из операционных. Они позволяют проанализировать каждое движение хирурга и во всех деталях увидеть, как оператор управляет многоруким роботом «Да Винчи».



Сложнейшие операции — в прямом эфире. Уникальный мастер-класс для практикующих хирургов проходит в Москве. Профессор Хорацио Эсбан из американского штата Флорида впервые оперировал в Москве. И впервые перед такой аудиторией.



Десятки хирургов — начинающих и уже давно практикующих — в режиме прямого эфира следили за тем, как доктор Эсбан удалял опухоль поджелудочной железы. Без единого разреза, через микроотверстия. Операция сложная, но подобных американский профессор провел уже больше 200. Говорит: если и есть чему еще учиться, то у российских коллег.



Хорацио Эсбан: «За последние несколько лет российская медицина сделала огромный скачок. По крайне мере, в той сфере, в которой работаю я, — в лапароскопии. Прогресс феноменальный. Уровень таких операций здесь, у вас, один из самых высоких в мире».



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дины Ивановой.