Начальник промзоны заявил, что получил львят в подарок на день рождения

Плановый обход промзоны на юге Москвы закончился для полицейских дикой находкой. Стражи порядка обнаружили двоих львят. Их возраст, предположительно, около шести месяцев.
Промзона на окраине Москвы. Склады, небольшие заводы. На ограде, как правило, пишут: «Осторожно злая собака!». Но табличку, предупреждающую о львах, конечно, вряд ли бы кто-то повесил. Каково же было удивление полицейских, когда перед ними во всей красе предстали сразу два маленьких царя зверей.
Стражи порядка проводили рейд, искали подозреваемых. В какой-то момент услышали странные звуки, а затем поняли, что такой рев ни человек, ни домашнее животное издавать не способно.
Наталья Мальцева, руководитель пресс-службы УВД по ЮАО ГУ МВД РФ по Москве: «В нежилом помещении были обнаружены два льва. В настоящее время животные переданы в департамент природопользования и охраны окружающей среды. Сотрудниками полиции проводится по данному факту проверка».
Оказалось, что двое львят — Кира и Лемик — находились в кабинете начальника промзоны. Их, судя по всему, мужчина оставил, чтобы присматривали за сохранностью документации.
Стражам порядка пришлось вызвать кинологов. Не применять же табельное оружие. Львы, кстати, оказались неагрессивными. Возможно, сыграло на руку то, что их недавно покормили. Правоохранители нашли их хозяйничавшими в кабинете. Затем животные решили прогуляться. На людей не бросались, вели себя сдержанно. Может, и потому еще, что Кире и Лемику всего-то несколько месяцев.
Полицейские сразу занялись поисками хозяина склада. Спустя несколько часов его задержали. Мужчина поведал удивительную историю: якобы хищников ему подарили друзья на день рождения. Он собирался обустроить для них клетки в своем частном доме, но на зиму решил оставить их на рабочем месте.
Хозяин львов, конечно же, не смог предоставить ни документов на хищников, ни справок. В полиции начали проверку. После мужчине могут выписать крупный штраф. Львят поместят в спецприменик и, возможно, передадут в зоопарк.
Стражи порядка проводили рейд, искали подозреваемых. В какой-то момент услышали странные звуки, а затем поняли, что такой рев ни человек, ни домашнее животное издавать не способно.
Наталья Мальцева, руководитель пресс-службы УВД по ЮАО ГУ МВД РФ по Москве: «В нежилом помещении были обнаружены два льва. В настоящее время животные переданы в департамент природопользования и охраны окружающей среды. Сотрудниками полиции проводится по данному факту проверка».
Оказалось, что двое львят — Кира и Лемик — находились в кабинете начальника промзоны. Их, судя по всему, мужчина оставил, чтобы присматривали за сохранностью документации.
Стражам порядка пришлось вызвать кинологов. Не применять же табельное оружие. Львы, кстати, оказались неагрессивными. Возможно, сыграло на руку то, что их недавно покормили. Правоохранители нашли их хозяйничавшими в кабинете. Затем животные решили прогуляться. На людей не бросались, вели себя сдержанно. Может, и потому еще, что Кире и Лемику всего-то несколько месяцев.
Полицейские сразу занялись поисками хозяина склада. Спустя несколько часов его задержали. Мужчина поведал удивительную историю: якобы хищников ему подарили друзья на день рождения. Он собирался обустроить для них клетки в своем частном доме, но на зиму решил оставить их на рабочем месте.
Хозяин львов, конечно же, не смог предоставить ни документов на хищников, ни справок. В полиции начали проверку. После мужчине могут выписать крупный штраф. Львят поместят в спецприменик и, возможно, передадут в зоопарк.
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