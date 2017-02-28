Выборы президента Франции превратились в войну компроматов

Во Франции предстоящие выборы многие уже сравнивают с американскими — здесь тоже война компроматов, утечки в прессу, использование административного ресурса и беспорядки на предвыборных митингах.
В самый разгар предвыборной кампании во Франции финансовая прокуратура открыла официальное расследование по делу о семейном трудоустройстве уже небезызвестной супруги кандидата в президенты Франсуа Фийона. Утверждается, что Пенелопа Фийон заработала 500 тысяч евро, числясь фиктивным помощником у собственного мужа, когда тот был членом Сената, хотя согласно французским законам ничего нарушено не было.
Франсуа Фийон: «Все эти обвинения направлены не против меня, а против моих убеждений, моей программы. Если бы она была слабой, то и критика в мой адрес была бы не столь острой. Они обвиняют меня и при этом хотят, чтобы я молча их принял. Да, они просто хотят, чтобы мы замолчали. Что ж, скажу вам одно: я горжусь тем, что я француз».
Судебный следователь во Франции — это особая категория. Отдавать приказы ему никто не имеет права, недаром их называют «следователями-самодержцами». Только при всей своей независимости дела против политиков они возбуждают исключительно тогда, когда того требует политическая конъюнктура. Одновременно с супругами Фийон судебными следователями было возбуждено уголовное дело и против Марин Ле Пен. Ее обвиняют в незаконных выплатах зарплат своим помощникам из средств Европарламента. Дескать, украла 300 тысяч евро.
Марин Ле Пен: «Меня удивляет то, что судебный следователь уже был назначен на это дело, зачем им было нужно открывать новое? Потому что у них нет никаких доказательств».
В случае Ле Пен речь идет о событиях двухлетней давности, а в случае Фийона — 10-летней. На основании чего судебные следователи вдруг вспомнили о Пенелопе? Кто смог обрушить рейтинг одного из фаворитов предвыборной гонки на 20%? Глаза французам на правду открыл сатирический еженедельник Le Canard enchaîné. В русском переводе «Прикованная утка». Издание выходит с 1915 года, тираж 500 тысяч экземпляров. «Утиные истории» основаны на утечках информации, собираемых при помощи сети «инсайдеров». Известно, что по средам, когда выходит газета, Шарль де Голль всегда спрашивал: «Что на этот раз пишет пернатая тварь?».
Именно «Прикованная утка» одной из первых распространила утку о том, что русские хакеры нацелились на Эммануэля Макрона — еще одного кандидата в президенты. «Две тысячи кибератак на сайт Макрона» только за одну неделю. Но кого не испугали хакеры, для таких у штаба Макрона есть враги и посерьезнее — информационное агентство Sputnik и канал RT.
Ришар Ферран, генеральный секретарь движения «Вперед!»: «Надо смотреть фактам в лицо. Есть два крупных СМИ — RT и Sputnik, которые принадлежат российскому государству и занимаются исключительно пропагандой, ежедневно распространяя о нас ложь».
Французские журналисты тоже стараются. Уже появилась книга, статьи в прессе, сюжеты по государственному телевидению, в которых французскому избирателю поведали, что Эммануэль Макрон, еще будучи на посту министра финансов Франции, тратил бюджет министерства на свою будущую предвыборную кампанию как минимум 120 тысяч евро.
Марион Лур, автор расследования: «Он тратил не столько на обязательные деловые встречи, но главное — на обеды для друзей из Facebook, на встречи с философами, социологами, пиар-консультантами. Согласитесь, деятельность министра финансов это не особо предполагает».
Но штаб Макрона эти публикации не комментирует, ведь удобнее все валить на русских хакеров. Безусловно, опасность компромата, который есть абсолютно на всех, пугает. Пугает и неожиданное появление, как черта из табакерки, судебного следователя. Весь вопрос, как вся эта лавина информации повлияет на французских избирателей? До настоящего времени они всегда голосовали сердцем. На этот раз, вероятно, потребуется головой.
Подробности — в материале европейского обозревателя НТВ Вадима Глускера.
Франсуа Фийон: «Все эти обвинения направлены не против меня, а против моих убеждений, моей программы. Если бы она была слабой, то и критика в мой адрес была бы не столь острой. Они обвиняют меня и при этом хотят, чтобы я молча их принял. Да, они просто хотят, чтобы мы замолчали. Что ж, скажу вам одно: я горжусь тем, что я француз».
Судебный следователь во Франции — это особая категория. Отдавать приказы ему никто не имеет права, недаром их называют «следователями-самодержцами». Только при всей своей независимости дела против политиков они возбуждают исключительно тогда, когда того требует политическая конъюнктура. Одновременно с супругами Фийон судебными следователями было возбуждено уголовное дело и против Марин Ле Пен. Ее обвиняют в незаконных выплатах зарплат своим помощникам из средств Европарламента. Дескать, украла 300 тысяч евро.
Марин Ле Пен: «Меня удивляет то, что судебный следователь уже был назначен на это дело, зачем им было нужно открывать новое? Потому что у них нет никаких доказательств».
В случае Ле Пен речь идет о событиях двухлетней давности, а в случае Фийона — 10-летней. На основании чего судебные следователи вдруг вспомнили о Пенелопе? Кто смог обрушить рейтинг одного из фаворитов предвыборной гонки на 20%? Глаза французам на правду открыл сатирический еженедельник Le Canard enchaîné. В русском переводе «Прикованная утка». Издание выходит с 1915 года, тираж 500 тысяч экземпляров. «Утиные истории» основаны на утечках информации, собираемых при помощи сети «инсайдеров». Известно, что по средам, когда выходит газета, Шарль де Голль всегда спрашивал: «Что на этот раз пишет пернатая тварь?».
Именно «Прикованная утка» одной из первых распространила утку о том, что русские хакеры нацелились на Эммануэля Макрона — еще одного кандидата в президенты. «Две тысячи кибератак на сайт Макрона» только за одну неделю. Но кого не испугали хакеры, для таких у штаба Макрона есть враги и посерьезнее — информационное агентство Sputnik и канал RT.
Ришар Ферран, генеральный секретарь движения «Вперед!»: «Надо смотреть фактам в лицо. Есть два крупных СМИ — RT и Sputnik, которые принадлежат российскому государству и занимаются исключительно пропагандой, ежедневно распространяя о нас ложь».
Французские журналисты тоже стараются. Уже появилась книга, статьи в прессе, сюжеты по государственному телевидению, в которых французскому избирателю поведали, что Эммануэль Макрон, еще будучи на посту министра финансов Франции, тратил бюджет министерства на свою будущую предвыборную кампанию как минимум 120 тысяч евро.
Марион Лур, автор расследования: «Он тратил не столько на обязательные деловые встречи, но главное — на обеды для друзей из Facebook, на встречи с философами, социологами, пиар-консультантами. Согласитесь, деятельность министра финансов это не особо предполагает».
Но штаб Макрона эти публикации не комментирует, ведь удобнее все валить на русских хакеров. Безусловно, опасность компромата, который есть абсолютно на всех, пугает. Пугает и неожиданное появление, как черта из табакерки, судебного следователя. Весь вопрос, как вся эта лавина информации повлияет на французских избирателей? До настоящего времени они всегда голосовали сердцем. На этот раз, вероятно, потребуется головой.
Подробности — в материале европейского обозревателя НТВ Вадима Глускера.
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