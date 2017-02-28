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  • 28.02, 19:37
Пострадавший в ДТП Караченцов рассказал в больнице анекдот про Чапаева. артисты, больницы, ДТП, знаменитости, Караченцов. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Пострадавший в ДТП Караченцов рассказал в больнице анекдот про Чапаева

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Пострадавший в ДТП Караченцов рассказал в больнице анекдот про Чапаева

Пострадавший в ДТП Караченцов рассказал в больнице анекдот про Чапаева

    Николая Караченцова, попавшего в ДТП в Подмосковье, навестила в больнице жена. В палате с супругом она провела 30 минут, убедившись в его хорошем настроении.

    После визита в НИИ Склифосовского Людмила Поргина поспешила по делам. У входа в приемное отделение ее ждал автомобиль. Однако перед отъездом Поргина успела рассказать о состоянии мужа.

    Как оказалось, Караченцов после ДТП находится под круглосуточным наблюдением врачей, у него отдельная палата. Рядом дежурит медсестра. Сам же актер пребывает в хорошем расположении духа.

    Людмила Поргина: «Он пребывает в боевом настроении, шутит. Анекдот сейчас рассказал про Чапаева. Это его любимая тема».

    Поргина добавила, что какое-то время ее муж проведет под капельницей, поскольку у него есть порез и фингал. Последнее, впрочем, его только украшает, пошутила Поргина.

    Ранее сообщалось, что из больницы Николая Караченцова могут выписать через 2–3 дня.

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