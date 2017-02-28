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  • 28.02, 19:37
Швейцарский художник искупается перед петербуржцами в битом стекле. Санкт-Петербург, живопись и художники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Швейцарский художник искупается перед петербуржцами в битом стекле

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Швейцарский художник искупается перед петербуржцами в битом стекле

Швейцарский художник искупается перед петербуржцами в битом стекле

Швейцарский художник искупается перед петербуржцами в битом стекле

    В Петербурге приготовили ванну битого стекла для художественного перформанса.

    Искупаться в 600 килограммах осколков предстоит сегодня вечером швейцарцу Яну Маруссичу. Известный акционист впервые в России представит опасный перформанс. Леденящее кровь шоу пройдет в одном из арт-пространств Северной столицы. Перед петербуржцами Ян предстанет засыпанным осколками.

    Искусствоведы и журналисты часто называют работы Маруссича провокационными. Организаторы именуют перформанс «Бриз в ванной» прививкой обществу к жизни, состраданию и соучастию. Еще большим испытанием может стать освобождение от стекла. Без травм выйти из ванны невозможно.

    Ванна со стеклом далеко не единственный эксперимент 50-летнего художника над собственным телом. Маруссич периодически зависает в картинной раме или заставляет исторгать кожу синюю жидкость.

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