Швейцарский художник искупается перед петербуржцами в битом стекле

В Петербурге приготовили ванну битого стекла для художественного перформанса.

Искупаться в 600 килограммах осколков предстоит сегодня вечером швейцарцу Яну Маруссичу. Известный акционист впервые в России представит опасный перформанс. Леденящее кровь шоу пройдет в одном из арт-пространств Северной столицы. Перед петербуржцами Ян предстанет засыпанным осколками.



Искусствоведы и журналисты часто называют работы Маруссича провокационными. Организаторы именуют перформанс «Бриз в ванной» прививкой обществу к жизни, состраданию и соучастию. Еще большим испытанием может стать освобождение от стекла. Без травм выйти из ванны невозможно.



Ванна со стеклом далеко не единственный эксперимент 50-летнего художника над собственным телом. Маруссич периодически зависает в картинной раме или заставляет исторгать кожу синюю жидкость.