В Москве 1 и 3 марта ограничат движение на нескольких улицах для подготовки парада 9 Мая

В среду и пятницу на текущей неделе движение на ряде улиц в столице будет перекрыто в связи с подготовкой парада к Дню Победы.
На улицах Москвы начнутся тренировочные учения. С 7:00 до 9:30 будет закрыто движение на участке проезда Девичьего поля от перекрестка с улицей Плющиха до перекрестка с Новоконюшенным переулком. Об этом сообщили в столичном главке МВД.
В полиции уточнили, что ограничения движения связаны с подготовкой парада, который пройдет на Красной площади 9 Мая. Правоохранители просят автомобилистов заранее выбирать альтернативные маршруты и быть предельно внимательными на дороге.
«Ярс» и «Тополь-М» отправилась из Ивановской области на подмосковный полигон в Алабине. Личный состав в пути преодолел ряд опасных участков, в том числе железнодорожные переезды и крутые повороты, а также десятки мостов. В этом году техника Тейковского ракетного соединения будет участвовать в параде на Красной площади уже в 10-й раз.
В полиции уточнили, что ограничения движения связаны с подготовкой парада, который пройдет на Красной площади 9 Мая. Правоохранители просят автомобилистов заранее выбирать альтернативные маршруты и быть предельно внимательными на дороге.
«Ярс» и «Тополь-М» отправилась из Ивановской области на подмосковный полигон в Алабине. Личный состав в пути преодолел ряд опасных участков, в том числе железнодорожные переезды и крутые повороты, а также десятки мостов. В этом году техника Тейковского ракетного соединения будет участвовать в параде на Красной площади уже в 10-й раз.
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