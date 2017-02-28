Спасатели учились ликвидировать нефтяные пятна на Неве

В Петербурге прошли экологические учения МЧС.

Масляное пятно площадью более 50 квадратных метров сегодня ликвидировали специалисты МЧС на учениях около Обуховского моста. Если разлив нефтепродуктов был условным, то задействованные силы и техника реальными.



Существовала угроза, что нефтяная пленка уйдет под лед и тогда ликвидировать ее будет практически невозможно. Чтобы этого не произошло, мгновенно расставили специальные боны, после чего к делу подключили вакуумные установки и аварийно-спасательный ледокол-буксир «Невская застава».



В общей сложности на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов ушло не более двух часов. Это считается весьма эффективным показателем тренинга.