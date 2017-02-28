Сегодня
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 28.02, 19:37
Спасатели учились ликвидировать нефтяные пятна на Неве. МЧС, Санкт-Петербург, разлив нефтепродуктов и химикатов, реки и озера, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Спасатели учились ликвидировать нефтяные пятна на Неве

комментировать

Спасатели учились ликвидировать нефтяные пятна на Неве

Спасатели учились ликвидировать нефтяные пятна на Неве

    В Петербурге прошли экологические учения МЧС.

    Масляное пятно площадью более 50 квадратных метров сегодня ликвидировали специалисты МЧС на учениях около Обуховского моста. Если разлив нефтепродуктов был условным, то задействованные силы и техника реальными.

    Существовала угроза, что нефтяная пленка уйдет под лед и тогда ликвидировать ее будет практически невозможно. Чтобы этого не произошло, мгновенно расставили специальные боны, после чего к делу подключили вакуумные установки и аварийно-спасательный ледокол-буксир «Невская застава».

    В общей сложности на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов ушло не более двух часов. Это считается весьма эффективным показателем тренинга.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru