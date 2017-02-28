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  • 28.02, 19:37
Смольный поддержит семьи петербуржцев при рождении первенца. Санкт-Петербург, демография, социальное обеспечение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Смольный поддержит семьи петербуржцев при рождении первенца

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Смольный поддержит семьи петербуржцев при рождении первенца

Смольный поддержит семьи петербуржцев при рождении первенца

    В Петербурге обсудили перспективы и основные достижения социальной сферы.

    Более 70 тысяч петербуржцев по-прежнему остаются за пределами прожиточного минимума. В прошлом году их общее число выросло сразу на 8 процентов.

    Глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков подвел итоги работы специальной программы за ушедший сезон. По его словам, бюджет социальной сферы по сравнению с прошлым годом вырос на 3 миллиарда рублей.

    И сейчас каждая четвертая семья Петербурга получает различные выплаты. Это 81 категория горожан. Среди них пожилые люди, инвалиды, жители блокадного Ленинграда, афганцы, чернобыльцы, малолетние узники концлагерей, труженики тыла.

    Для помощи всем категориям в комитете планируют привлечь некоммерческие организации и проводить дополнительные выплаты многодетным семьям. В том числе по капитальному ремонту и земельному капиталу. Отдельное внимание в этом году уделят поддержке при рождении первого ребенка и развитию центров семейного воспитания.

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