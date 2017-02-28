Петербуржцы начинают биться за корректировку проекта Восточного скоростного диаметра

В Петербурге проходят масштабные публичные слушания. За четыре дня жители всех районов должны успеть обсудить проекты, касающиеся концепции развития транспортной инфраструктуры на ближайшие 30 лет. Самые яростные споры развернуться по поводу строительства так называемой Восточной хорды.

Понятно, что этот сложный для горожан вопрос спровоцирует конфликты с разработчиками. Так, по словам жителей Невского и Красногвардейского районов, в которых общественные слушания состоятся сегодня вечером, они готовятся как минимум к битве. Строительство так называемого Восточного скоростного диаметра, по мнению людей, может существенно снизить качество их жизни.



Неудобное для жителей северо-восточных районов расположение новой дороги появилось после недолгих колебаний чиновников. Трассу планируют протянуть от ЗСД у будущей станции метро «Броневая» до кольцевой дороги вдоль Хасанской улицы. Причем строительство разделят на три этапа.



Сначала возведут средний участок от Глухоозёрского шоссе через Неву к Ладожскому вокзалу. Потом конечный дотянут до КАД и уже после спустятся южнее к Московскому проспекту. Третий участок как раз самый длинный. А вот наиболее трудным пока видится мост через Неву. С него и начнут.



Место, где скоростной диаметр и должен соединять два берега Невы — это участок от Зольной улицы с одной стороны до Фаянсовой улицы с другой. И абсолютно не удивительно, что рядом находится Финляндский железнодорожный мост. Дело в том, что практически на всем своем протяжении ВСД сопровождают ж/д пути. Дальше дорога уходит на север.



На север, то есть через границу Невского и Красногвардейского районов. Как раз вместо гаражей. То ли над, то ли под виадуком. Еще не определились. Неясно и что делать с линиями электропередачи. Зато жители на улице Передовиков наверняка знают: вплотную к их дому пройдет развязка.



Марианна Алфёрова, житель дома 1 по улице Передовиков: «Наш дом находится на расстоянии 4–5 метров от этой зоны. То есть речь идет не о 100 метрах, а расстоянии нескольких метров от фасада дома. Там превышается уровень шума, а пыли столько, что окна на улице Передовиков и Индустриальном проспекте не открыть».



А ведь был и второй вариант: от Ладожского вокзала пустить скоростной радиус вдоль Бокситогорской улицы к развязке Индустриального и Шафировского проспектов. Но чиновники решили, что важнее разгрузить Кудрово. Правда, каким образом, пока не ясно. Конкретных деталей пока нет. Как нет и четкого названия: это трасса всё-таки — хорда, радиус или диаметр.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Антона Зыкова.