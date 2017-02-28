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  • 28.02, 19:37
В Махачкале группа мужчин напала на экипаж ППС: видео. Дагестан, драки и избиения, Махачкала, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Махачкале группа мужчин напала на экипаж ППС: видео

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В Махачкале группа мужчин напала на экипаж ППС: видео

В Махачкале группа мужчин напала на экипаж ППС: видео

В Махачкале группа мужчин напала на экипаж ППС: видео

    Дагестанская полиция выясняет, кто виноват в массовой драке во дворе многоэтажки. Местные жители напали на стражей порядка, дело дошло до стрельбы.

    Инцидент снял на мобильный из окна своего дома один из жильцов. Экипаж патрульно-постовой службы приехал для того, чтобы задержать нарушителя, но на сторону молодого человека встали несколько его знакомых.

    Они начали избивать силовиков, те пытались отвечать, но силы были явно не равны. Остановить драку удалось только предупредительным выстрелом в воздух, его сделал один из патрульных.

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