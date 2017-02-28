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  • 28.02, 19:37

СК: у журналистки Световой искали следы украденных Ходорковским денег

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  • Фото РИА Новости, Валерий Левитин
СК: у журналистки Световой искали следы украденных Ходорковским денег

СК: у журналистки Световой искали следы украденных Ходорковским денег

СК: у журналистки Световой искали следы украденных Ходорковским денег
  • Фото РИА Новости, Валерий Левитин

    • Сегодняшний обыск у журналистки и правозащитницы Зои Световой связан с делом ЮКОСа, а не с ее профессиональной деятельностью. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

    Из сообщения СК: «В рамках уголовного дела следствием были получены сведения о хранении у Зои Световой документов, свидетельствующих об обстоятельствах перевода в Российскую Федерацию и дальнейшем расходовании денежных средств, ранее похищенных М. Ходорковским и его соучастниками».

    Отмечается, что в связи с полученными сведениями по месту жительства Зои Световой были проведены обыски. Следственные действия проводились на основании судебного решения и не были связаны с профессиональной или правозащитной деятельностью Световой.

    Обыски в московской квартире Зои Световой проводились сегодня утром в рамках так называемого основного дела ЮКОСа, возбужденного 20 июня 2003 года. По версии следствия, из похищенных средств проводится финансирование различных организаций, а также индивидуальных предпринимателей.

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