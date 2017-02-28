Петербургский клуб песни «Восток» отмечает 55-летие и ищет средства на ремонт

Легендарному клубу песни «Восток» в Петербурге исполнилось 55 лет. Хотя точная дата его создания — 23 декабря 1961 года, весь 2017-й станет юбилейным. Тем более что и руководству клуба, и поклонникам авторской песни есть что праздновать.

Впервые за более чем полувековую историю у «Востока» появилось собственное помещение. Правда, полуподвал на Московском проспекте требует серьезного ремонта. А клуб, билеты на концерты которого стоят 50 рублей, не имеет на это финансовых возможностей. Вся надежда на спонсоров.



Корреспондент НТВ Алексей Кобылков расскажет о прошлом и настоящем «Востока».



В этих полуподвальных помещениях есть старые трубы, ржавые батареи, осыпающаяся со стен краска. И пока ничего, что бы напоминало о походах, кострах и песнях под гитару.



Татьяна Зорина, председатель совета клуба «Восток»: «Для того чтобы не мешать жителям, мы зашьем стены коробами, займемся акустикой этого помещения. Здесь сделаем что-то типа музея. Дальше планируем сделать экран, нечто вроде интерактивной доски, чтобы показывать видео».



На документальных кадрах 1967 года клуб «Восток» занимал ДК Пищевиков на улице Правды — знаменитую «Ватрушку», как его тогда называли. Сначала небольшое кафе в здании, а после малый зал.



Алла Левитан, хранитель архива клуба «Восток»: «Потом стало мало и этого, был задуман абонемент. Абонементы начались в 1965 году, и кафе переросло в клуб песни „Восток“. Абонементов было почти 200».



Потом были ДК Невский, ДК Газа, помещения на Аэродромной улице и даже концерты в музее политической истории. В конце прошлого года «Восток» праздновал 55-летний юбилей. Но за все время существования у клуба ни разу не было своего дома.



История «Востока» — это вообще история бесконечных переездов. Причем даже не из одного района в другой или с улицы на улицу, а из одного помещения здания в другое.



Маша Демина пришла в клуб вместе с отцом в 2009 году, уже когда «Восток» располагался в ДК Горького. Как и остальные, благодарна руководству дворца, но всё же надеется, что клуб как можно скорее переедет.



Мария Демина, член клуба «Восток»: «Нам обещают не только одно помещение для клубных дней, но и еще какие-то маленькие для репетиций».



Эти помещения на Московском проспекте «Восток» получил от города в аренду — пока на три года. Теперь здесь хотят обустроить и маленький концертный зал, музей и студию звукозаписи — чтобы можно было и репетировать, и заниматься с детьми, и просто встречаться узким кругом. Проблема только в том, что на ремонт нет денег.



Татьяна Зорина, председатель совета клуба «Восток»: «Мир не без добрых людей, какие-то работы будем делать сами, кого-то будем нанимать, кто-то обещал нам двери сделать, кто-то окна бесплатно. Члены клуба „Восток“ дают кто 200, кто 500 рублей. Мы набрали некоторую сумму, которую уже, правда, потратили».



Еще нужно около полутора миллионов рублей. Для любителей бардовской песни цифра внушительная. Главная надежда — на помощь спонсоров и благотворительные концерты друзей клуба. Здесь, конечно, все привыкли к неудобствам, да и вообще к походным условиям, но очень хотели бы, чтобы можно было не только бесконечно путешествовать, но и куда-то возвращаться.