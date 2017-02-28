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  • 28.02, 19:38
В Карелии начался процесс по делу о гибели детей на Сямозере. Карелия, Следственный комитет, дети и подростки, несчастные случаи, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Карелии начался процесс по делу о гибели детей на Сямозере

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В Карелии начался процесс по делу о гибели детей на Сямозере

В Карелии начался процесс по делу о гибели детей на Сямозере

    Перед судом предстала фельдшер станции скорой помощи, отклонившая звонок ребенка с места трагедии.

    По версии следствия, сигнал на пульт скорой помощи поступил днем. Однако Ирина Щербакова не только не сообщила в экстренные службы, но и скрыла информацию от руководства.

    В итоге спасательная операция началась спустя почти сутки, 19 июня 2016 года. О трагедии местным жителям рассказала одна из девочек, которая смогла выбраться на берег.

    Из сообщения Следственного комитета РФ: «На изъятой следователями аудиозаписи отчетливо слышно, как испуганным голосом на фоне криков других детей он просил о помощи. Происходящее дальше не поддается никакой логике. На другом конце провода в грубой форме женщина перебивает собеседника, сообщив, что разговор записывается, а номер телефона будет отправлен полиции. Ребенок, очевидно, не поверил тому, что услышал, и попытался переспросить у женщины. Но в ответ раздались лишь короткие гудки».

    Следователи выяснили, что разрыв связи произошел именно со стороны диспетчерской. В ведомстве также отметили: в то время в радиусе 100 километров находилось подразделение спасательной службы, которое имело все технические возможности, чтобы выйти в озеро и приступить к поиску детей.

    Напомним: трагедия произошла 18 июня прошлого года. Воспитанники лагеря вместе с инструкторами отправились на водную прогулку, несмотря на надвигающийся шторм. В результате лодки перевернулись. Тогда погибли 14 детей. Ирина Щербакова до сих пор признает вину лишь частично, считая произошедшее ошибкой.

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