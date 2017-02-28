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  • 28.02, 19:37

Последний день февраля стал самым теплым за зиму в Москве

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Последний день февраля стал самым теплым за зиму в Москве

Последний день февраля стал самым теплым за зиму в Москве

Последний день календарной зимы стал также самым теплым днем этого времени года в Москве, где температура поднялась до плюс 4,2 градуса.

Как сообщили РИА Новости в Гидрометцентре России, «сегодня максимальная температура в Москве была отмечена на уровне плюс 4,2 градуса».

Из сообщения Гидрометцентра: «Последний раз такая высокая температура отмечалась 24 октября. Рекорд для 28 февраля — плюс 5,1 градуса, он был установлен в 2000 году. Для 1 марта рекорд в том же году был установлен на уровне 5,7 градуса, при этом завтра мы ожидаем 3–5 тепла».

При этом в феврале была уже пара дней, когда столбик градусника поднимался до плюс 3,3, напомнили синоптики.

Из сообщения Гидрометцентра: «Зима началась в Москве очень рано, с конца октября, однако все три зимних месяца среднесуточная температура была выше нормы. В то же время осадки выпадали в виде снега, и снежный покров создал впечатление снежной, можно сказать, русской зимы».

По прогнозу погодного ведомства, в четверг в столице ожидаются местами небольшие осадки, ночью в Москве — плюс 1–3 градуса, по области минус 1 — плюс 4, днем ожидается дождь, мокрый снег, в Москве плюс 3–5 градусов, в Подмосковье — от 1 до 6 градусов тепла. В пятницу и субботу в Москве и области пройдут небольшие осадки. При умеренном юго-западном ветре ночью прогнозируется минус 2 — плюс 3, днем — от нуля до плюс 5.

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