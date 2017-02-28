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  • 28.02, 18:07

Водителям-новичкам предложили выдавать «испытательные» права

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Водителям-новичкам предложили выдавать «испытательные» права

<nobr>Водителям-новичкам</nobr> предложили выдавать «испытательные» права

С такой инициативой выступил Союз автошкол Москвы. Предложение уже передано на рассмотрение в ГИБДД.

Требования к автомобилистам-новичкам могут ужесточить. С предложением выдавать им временные права на двухлетний испытательный срок выступил Союз автошкол Москвы, сообщает сайт Вести.Ru.

«Испытательные» водительские права будут строго ограничивать допустимую для автомобилиста-новичка скорость, а также перевозку пассажиров и езду в темное время суток по автомагистралям.

Временный документ будут обменивать на постоянный при учете всех нарушений, которые допустит новичок за рулем. Предложение Союза автошкол Москвы уже направлено на рассмотрение в ГИБДД.

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