Водителям-новичкам предложили выдавать «испытательные» права

С такой инициативой выступил Союз автошкол Москвы. Предложение уже передано на рассмотрение в ГИБДД.
Требования к автомобилистам-новичкам могут ужесточить. С предложением выдавать им временные права на двухлетний испытательный срок выступил Союз автошкол Москвы, сообщает сайт Вести.Ru.
«Испытательные» водительские права будут строго ограничивать допустимую для автомобилиста-новичка скорость, а также перевозку пассажиров и езду в темное время суток по автомагистралям.
Временный документ будут обменивать на постоянный при учете всех нарушений, которые допустит новичок за рулем. Предложение Союза автошкол Москвы уже направлено на рассмотрение в ГИБДД.
«Испытательные» водительские права будут строго ограничивать допустимую для автомобилиста-новичка скорость, а также перевозку пассажиров и езду в темное время суток по автомагистралям.
Временный документ будут обменивать на постоянный при учете всех нарушений, которые допустит новичок за рулем. Предложение Союза автошкол Москвы уже направлено на рассмотрение в ГИБДД.
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