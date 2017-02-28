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  • 28.02, 16:35

Неадекватный петербуржец порезал ножом коляску с младенцем

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Неадекватный петербуржец порезал ножом коляску с младенцем

Неадекватный петербуржец порезал ножом коляску с младенцем

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, который совершил нападение на прохожих в Выборгском районе.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, инцидент произошел на улице Шостаковича. Мужчина подбежал к коляске и порезал ножом ее обшивку.

При этом отец ребенка пытался остановить злоумышленника, но тот напал на мужчину с ножом. В результате потерпевший получил травму кисти.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Нападавший задержан.

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