Неадекватный петербуржец порезал ножом коляску с младенцем

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, который совершил нападение на прохожих в Выборгском районе.
Как сообщает Федеральное агентство новостей, инцидент произошел на улице Шостаковича. Мужчина подбежал к коляске и порезал ножом ее обшивку.
При этом отец ребенка пытался остановить злоумышленника, но тот напал на мужчину с ножом. В результате потерпевший получил травму кисти.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Нападавший задержан.
При этом отец ребенка пытался остановить злоумышленника, но тот напал на мужчину с ножом. В результате потерпевший получил травму кисти.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Нападавший задержан.
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