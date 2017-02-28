Караченцова оставили в больнице из-за гематомы глаза

Николая Караченцова могут в ближайшие дни выписать из больницы. Сегодня об этом сообщили в столичном институте имени Склифосовского. Актера доставили туда после аварии на подмосковной трассе.
Как сообщил журналистам директор медучреждения, состоянию актера в настоящее время ничего не угрожает. У него небольшое повреждение надбровной части головы, которое не представляет опасности. Никаких сотрясений и кровоизлияний, о которых шла речь ранее, не было.
Единственное, что выявлено у артиста, — это небольшая гематома глаза. Поэтому врачи решили еще ненадолго оставить Караченцова под присмотром. Они планируют провести дополнительные исследования. И если все будет в порядке, никаких осложнений не произойдет, то артиста отправят домой. По прогнозам врачей, это случится уже через два-три дня, сообщает корреспондент НТВ Александр Терёхин.
ДТП произошло накануне вечером, когда Николай Караченцов и его близкие ехали в кино по Щёлковскому шоссе. После столкновения с «Газелью» автомобиль актера перевернулся. Караченцов и его родственница были доставлены в больницу.
Виновной в аварии могут признать супругу актера Людмилу Поргину. Именно она была за рулем автомобиля, который столкнулся с «Газелью». Сама жена Николая Караченцова виновной себя не признает. Но в деталях происшествия еще будут разбираться.
Единственное, что выявлено у артиста, — это небольшая гематома глаза. Поэтому врачи решили еще ненадолго оставить Караченцова под присмотром. Они планируют провести дополнительные исследования. И если все будет в порядке, никаких осложнений не произойдет, то артиста отправят домой. По прогнозам врачей, это случится уже через два-три дня, сообщает корреспондент НТВ Александр Терёхин.
ДТП произошло накануне вечером, когда Николай Караченцов и его близкие ехали в кино по Щёлковскому шоссе. После столкновения с «Газелью» автомобиль актера перевернулся. Караченцов и его родственница были доставлены в больницу.
Виновной в аварии могут признать супругу актера Людмилу Поргину. Именно она была за рулем автомобиля, который столкнулся с «Газелью». Сама жена Николая Караченцова виновной себя не признает. Но в деталях происшествия еще будут разбираться.
Комментарии