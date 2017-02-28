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  • 28.02, 18:06
Караченцова оставили в больнице из-за гематомы глаза. артисты, больницы, ДТП, знаменитости, Караченцов, Московская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Караченцова оставили в больнице из-за гематомы глаза

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Караченцова оставили в больнице из-за гематомы глаза

Караченцова оставили в больнице <nobr>из-за</nobr> гематомы глаза

    Николая Караченцова могут в ближайшие дни выписать из больницы. Сегодня об этом сообщили в столичном институте имени Склифосовского. Актера доставили туда после аварии на подмосковной трассе.

    Как сообщил журналистам директор медучреждения, состоянию актера в настоящее время ничего не угрожает. У него небольшое повреждение надбровной части головы, которое не представляет опасности. Никаких сотрясений и кровоизлияний, о которых шла речь ранее, не было.

    Единственное, что выявлено у артиста, — это небольшая гематома глаза. Поэтому врачи решили еще ненадолго оставить Караченцова под присмотром. Они планируют провести дополнительные исследования. И если все будет в порядке, никаких осложнений не произойдет, то артиста отправят домой. По прогнозам врачей, это случится уже через два-три дня, сообщает корреспондент НТВ Александр Терёхин.

    ДТП произошло накануне вечером, когда Николай Караченцов и его близкие ехали в кино по Щёлковскому шоссе. После столкновения с «Газелью» автомобиль актера перевернулся. Караченцов и его родственница были доставлены в больницу.

    Виновной в аварии могут признать супругу актера Людмилу Поргину. Именно она была за рулем автомобиля, который столкнулся с «Газелью». Сама жена Николая Караченцова виновной себя не признает. Но в деталях происшествия еще будут разбираться.

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