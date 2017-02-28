Самый современный в мире энергоблок сдан в эксплуатацию на Нововоронежской АЭС

Сегодня в промышленную эксплуатацию сдали самый мощный в России и самый современный в мире атомный энергоблок. Находится он на Нововоронежской АЭС.

Этот блок относят к поколению «3+». Его экономические показатели стали лучше, кроме того, он соответствует новым требованиям к безопасности, введенным после аварии на японской Фукусиме. Например, система отвода тепла, позволяет охлаждать реактор без электричества и участия человека.



Аналогичные энергоблоки поколения «3+» строятся сейчас в США и Франции.