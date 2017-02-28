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  • 28.02, 18:06
Самый современный в мире энергоблок сдан в эксплуатацию на Нововоронежской АЭС. атомная энергетика, Воронежская область, Росатом. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Самый современный в мире энергоблок сдан в эксплуатацию на Нововоронежской АЭС

2 комментария
Самый современный в мире энергоблок сдан в эксплуатацию на Нововоронежской АЭС

Самый современный в мире энергоблок сдан в эксплуатацию на Нововоронежской АЭС

Самый современный в мире энергоблок сдан в эксплуатацию на Нововоронежской АЭС

    Сегодня в промышленную эксплуатацию сдали самый мощный в России и самый современный в мире атомный энергоблок. Находится он на Нововоронежской АЭС.

    Этот блок относят к поколению «3+». Его экономические показатели стали лучше, кроме того, он соответствует новым требованиям к безопасности, введенным после аварии на японской Фукусиме. Например, система отвода тепла, позволяет охлаждать реактор без электричества и участия человека.

    Аналогичные энергоблоки поколения «3+» строятся сейчас в США и Франции.

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