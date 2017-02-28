Экспозицию «Мужики и бабы» представили в Третьяковской галерее

Третьяковская галерея открывает свои запасники для широкой публики. Сегодня на Крымском Валу перед журналистами предстали «Мужики и бабы» — скульптурная экспозиция с таким названием посвящена образу крестьянина.

Эти образы хоть и созданы руками знаменитых советских скульпторов, но очень давно не покидали музейные фонды.



В какой-то степени выставка приурочена к 100-летию Октябрьской революции, потому что после революции крестьянская тема и оживилась. Был издан декрет «О земле», который в корне изменил положение крестьянства, а также появился ленинский план монументальной пропаганды, который возродил интерес к скульптуре в принципе.



Поэтому в 30-е годы XX века страну буквально наводнили бронзовые, мраморные и деревянные крестьяне.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алины Репиной.