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  • 28.02, 19:37
Экспозицию «Мужики и бабы» представили в Третьяковской галерее. выставки и музеи, Москва, скульптура. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Экспозицию «Мужики и бабы» представили в Третьяковской галерее

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Экспозицию «Мужики и бабы» представили в Третьяковской галерее

Экспозицию «Мужики и бабы» представили в Третьяковской галерее

Экспозицию «Мужики и бабы» представили в Третьяковской галерее

    Третьяковская галерея открывает свои запасники для широкой публики. Сегодня на Крымском Валу перед журналистами предстали «Мужики и бабы» — скульптурная экспозиция с таким названием посвящена образу крестьянина.

    Эти образы хоть и созданы руками знаменитых советских скульпторов, но очень давно не покидали музейные фонды.

    В какой-то степени выставка приурочена к 100-летию Октябрьской революции, потому что после революции крестьянская тема и оживилась. Был издан декрет «О земле», который в корне изменил положение крестьянства, а также появился ленинский план монументальной пропаганды, который возродил интерес к скульптуре в принципе.

    Поэтому в 30-е годы XX века страну буквально наводнили бронзовые, мраморные и деревянные крестьяне.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алины Репиной.

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